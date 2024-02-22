Perez: "Sıralama insanların düşündüğünden daha yakın"

Perez, sabah seansında karşılaştığı ve Red Bull'un Meksikalı pilot için hazırladığı programda değişiklik yapılmasına neden olan sorunların ardından sezon öncesi Perşembe gününün tamamında yarıştı.

Max Verstappen'in RB20 ile Çarşamba gününü tamamlaması, Perşembe günü için Checo Perez'in sabah seansına katılması ve Hollandalı pilotun öğleden sonra seansında yer alıp Meksikalı sürücüyü Cuma günü yalnız bırakması planlanmıştı.

Ancak Bahreyn pistinde bir rögarın açılmasının ardından sabah seansını yarıda kesen kırmızı bayrak Milton Keynes'in planını değiştirdi ve Latin Amerikalıyı Carlos Sainz'in ardından en hızlı ikinci olduğu günün sonuna kadar yalnız bıraktı.

Perez FOX Sports Mexico'ya, "Beklediğimden çok daha yoğun bir gündü. Ekip tüm öğleden sonra araçta yarış mesafesi kat etmem, daha hafif turlar atmam ve aracı daha iyi anlamam için bırakmaya karar verdi."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu her açıdan önemli bir hazırlık oldu, sabah boyunca takım için çok fazla telemetri ve çalışmayı gözden geçirdik. Öğleden sonra lastikleri, RB20'yi anlamaya daha fazla odaklanabildik, bunların hepsi olumlu oldu. Sabah takım için önemli olan aerodinami üzerinde çok çalıştık."

İlk gün Lando Norris ve McLaren'e bir saniye fark atan takım arkadaşı Verstappen'in aksine, Meksikalı pilot Carlos Sainz'in 0.7 saniye kadar gerisinde kaldı. Bazıları Red Bull'un başka bir seviyede olduğunu düşünse de Perez temkinli davranmayı tercih ediyor.

"Bence bunu söylemek için çok erken. Yarın biraz daha fikir sahibi olacağız."

"Ancak önümüzdeki Cumartesi gecesi için tam olarak bileceğiz, bence işler insanların düşündüğünden daha yakın."

"Biz de sezonda mümkün olanın en iyisini elde etmeye odaklanmış durumdayız."