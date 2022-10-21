Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Hamilton: "İhlallere ciddi ceza verilmezse, bütçe sınırı diye bir şey kalmayabilir" Sonraki / Ferrari, 2022 aracının gelişiminde kaybolmamak için ne yaptı?
Formula 1 Haberler

Perez, "insanların ona not vermesi için F1'de olmadığını" söyledi

Bu sezon performans olarak takım arkadaşı Max Verstappen ile aynı düzeyde olamayan Sergio Perez, eleştirilerin pilot için ‘zor bir durum’ olabileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Perez, "insanların ona not vermesi için F1'de olmadığını" söyledi
Haberi dinle

Perez, geçen sezon Red Bull'a katıldı ve Daniel Ricciardo'dan bu yana Verstappen'in takım arkadaşları arasında Grand Prix kazanan ilk pilot oldu.

Ancak Perez, bu sezon kendisinden beklenen performansı yakalayamadı.

Sezon başlangıcında Verstappen’e benzer bir performans gösteren Perez, sezon ilerledikçe ve Red Bull güncelleme getirdikçe araca uyum sağlayamadı. Ayrıca Meksikalı pilot, Red Bull’un RB18’i, Verstappen’in sürüş stiline uygun tarzda geliştirdiğini iddia etti.

Ekip, tek önceliklerinin aracı daha hızlı hale getirmek olduğunu söyleyerek bu durumu reddetti.

Ancak güncellemeler yoğun ve hızlı bir şekilde yapıldığından öne geçen Verstappen oldu, Hollandalı son yedi yarışın altısını kazandı ve Japonya'da ikinci Dünya Şampiyonluğunu elde etti.

Perez, şampiyonada Verstappen’in 113 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

GPFans’in aktardığına göre Perez, “Bu yüzden F1 bu kadar zor.”

"İnsanlar sadece sonucu görüyor ve ardından arka arkaya iki kötü yarış yaptığınız için sizi eleştirmeye başlıyorlar.”

 

“Fakat bazen küçük şeyler büyük farklar yaratabiliyor.”

“Ama bunu kendimiz gözden geçirmemiz, çabalamamız ve yılın geri kalanı için çözümler bulmaya çalışmamız gerekiyordu." dedi.

Perez, bunu ilk defa yaşamıyor. McLaren ile geçirdiği bir sezonda da bunu yaşayan Meksikalı pilot, sezonun ardından Force India’ya geçmişti.

“McLaren olayı yıllar önce oldu.”

“Uzun zamandır bu sporun içindeyim ve bazen insanların içinde bulunduğum durumu, içinde bulunduğum takımı, karşı karşıya olduğum kişileri ve tüm bunları gerçekten anlamadığını hissediyorum.”

"Ama insanların bana not vermesi için burada değilim, kendi nedenlerim için buradayım ve bununla devam etmem gerekiyor." dedi.

İlginizi Çekebilir:
paylaşım
yorumlar
Hamilton: "İhlallere ciddi ceza verilmezse, bütçe sınırı diye bir şey kalmayabilir"
Önceki haber

Hamilton: "İhlallere ciddi ceza verilmezse, bütçe sınırı diye bir şey kalmayabilir"
Sonraki haber

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde kaybolmamak için ne yaptı?

Ferrari, 2022 aracının gelişiminde kaybolmamak için ne yaptı?
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Freitas, sezon sonuna kadar yarış direktörlüğü yapmayacak
Formula 1

Freitas, sezon sonuna kadar yarış direktörlüğü yapmayacak

F1 Birleşik Devletler GP antrenman seanslarında dört çaylak pilot pistte olacak Birleşik Devletler GP
Formula 1

F1 Birleşik Devletler GP antrenman seanslarında dört çaylak pilot pistte olacak

Piastri'nin, Alpine'deki her bilgiye tam erişimi vardı
Formula 1

Piastri'nin, Alpine'deki her bilgiye tam erişimi vardı

Sergio Perez Daha fazlası
Sergio Perez
Perez: "Verstappen'in dominasyonu, aracın gücüyle bağlantılı değil" Japonya GP
Formula 1

Perez: "Verstappen'in dominasyonu, aracın gücüyle bağlantılı değil"

Hakkinen: "Perez neden Max için mükemmel takım arkadaşı olduğunu kanıtladı" Singapur GP
Formula 1

Hakkinen: "Perez neden Max için mükemmel takım arkadaşı olduğunu kanıtladı"

Horner: "Perez olağanüstü bir şekilde sürdü" Singapur GP
Formula 1

Horner: "Perez olağanüstü bir şekilde sürdü"

Son Haberler

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider
Formula 1 Formula 1

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider

Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı

2022 Amerika GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz

FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek
Formula 1 Formula 1

FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek

FIA; Japonya GP'de yaşanan puan karmaşasının ardından tüm mesafesi koşulamayan yarışlardaki puan dağıtım sistemini gözden geçireceğini açıkladı.

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider
World Superbike World Superbike

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider

World Superbike Arjantin ayağında 2. antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamlasa da günün en hızlı zamanı Toprak Razgatlıoğlu'nda kaldı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.