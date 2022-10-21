Perez, "insanların ona not vermesi için F1'de olmadığını" söyledi

Haberi dinle

Perez, geçen sezon Red Bull'a katıldı ve Daniel Ricciardo'dan bu yana Verstappen'in takım arkadaşları arasında Grand Prix kazanan ilk pilot oldu.

Ancak Perez, bu sezon kendisinden beklenen performansı yakalayamadı.

Sezon başlangıcında Verstappen’e benzer bir performans gösteren Perez, sezon ilerledikçe ve Red Bull güncelleme getirdikçe araca uyum sağlayamadı. Ayrıca Meksikalı pilot, Red Bull’un RB18’i, Verstappen’in sürüş stiline uygun tarzda geliştirdiğini iddia etti.

Ekip, tek önceliklerinin aracı daha hızlı hale getirmek olduğunu söyleyerek bu durumu reddetti.

Ancak güncellemeler yoğun ve hızlı bir şekilde yapıldığından öne geçen Verstappen oldu, Hollandalı son yedi yarışın altısını kazandı ve Japonya'da ikinci Dünya Şampiyonluğunu elde etti.

Perez, şampiyonada Verstappen’in 113 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

GPFans’in aktardığına göre Perez, “Bu yüzden F1 bu kadar zor.”

"İnsanlar sadece sonucu görüyor ve ardından arka arkaya iki kötü yarış yaptığınız için sizi eleştirmeye başlıyorlar.”

“Fakat bazen küçük şeyler büyük farklar yaratabiliyor.”

“Ama bunu kendimiz gözden geçirmemiz, çabalamamız ve yılın geri kalanı için çözümler bulmaya çalışmamız gerekiyordu." dedi.

Perez, bunu ilk defa yaşamıyor. McLaren ile geçirdiği bir sezonda da bunu yaşayan Meksikalı pilot, sezonun ardından Force India’ya geçmişti.

“McLaren olayı yıllar önce oldu.”

“Uzun zamandır bu sporun içindeyim ve bazen insanların içinde bulunduğum durumu, içinde bulunduğum takımı, karşı karşıya olduğum kişileri ve tüm bunları gerçekten anlamadığını hissediyorum.”

"Ama insanların bana not vermesi için burada değilim, kendi nedenlerim için buradayım ve bununla devam etmem gerekiyor." dedi.