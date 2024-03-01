Perez: "İnsanlar bir saniye önde olduğumuzu konuşuyordu ama öyle değil"
Sergio Perez, Bahreyn'deki ilk günün ardından mücadelenin çok sıkı olduğunu açıkladı.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull, testlerde çok başarılı bir dönem geçirmesine rağmen Bahreyn'deki antrenman turlarında geride kaldı.
Avusturyalı ekipte Sergio Perez, günün ardından verdiği röportajda şöyle dedi: "Antrenman turları beklentiler doğrultusunda geçti."
"Bahreyn'in zorluğu, sadece ikinci seansın sıralama ve yarışla aynı koşullar altında gerçekleşiyor olması."
"Bizim için ilginç bir gündü."
"Testler sayesinde araç hakkında zaten çok şey öğrendik ve bugün bu çalışmayı özellikle denge ile devam ettirdik."
"Genel olarak konuşacak olursak, her şey yolunda gitti."
"Aracın ayarlarından bahsedecek olursak, bunlar sıralamadan ziyade yarışa daha uygundu."
"Testlerden sonra herkes diğerlerinden bir saniye daha hızlı olduğumuzu söyledi, ancak sonuçların çok daha yakın olduğunu biliyorduk."
"Sıralama turları zorlu geçecek."
Max Verstappen de yarış temposuna odaklandıklarını ima etti.
"Bilmiyorum, belki de diğer takımlar daha fazla tempo için şimdiden daha yüksek motor moduna geçmiştir. Oysa biz kendi görevlerimize konsantre olduk."
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
"Aracın hem önünde hem de arkasında bazı denge sorunları vardı ama ciddi bir şey yaşamadık."
"Asıl zorluk, özellikle aşındırıcı asfalta sahip bu pistte doğru ayarları yakalamak. Onları bulduğumuz vakit hemen büyük bir adım atacağız."
"Yine de o kadar da geride değiliz. Üstelik temelde yarış temposuna odaklanmak istedik. Sıralama turları önemli ama aracın yarış için iyi durumda olduğundan emin olmak istiyoruz."
"Yarış temposundan daha memnunum, ancak geliştirebileceğimiz bazı yönler de var."
"İlk sıranın gerisinde kalmaktan endişe duymuyorum; sıralamalardaki mücadele çok sıkı olacak, ki bu harika bir şey."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler" Marko: "VCARB uluslararası bir takım, diğer takımlardan bir çok mühendis getirdiler"
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor Wolff, takım ittifaklarına ilişkin Formula 1 kurallarının "sıfırlanması" fikrini destekliyor
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci! 2024 Bahreyn GP 3. antrenman: Sainz lider, Alonso ikinci!
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar