Perez: "İnsanlar bir saniye önde olduğumuzu konuşuyordu ama öyle değil"

Red Bull, testlerde çok başarılı bir dönem geçirmesine rağmen Bahreyn'deki antrenman turlarında geride kaldı.

Avusturyalı ekipte Sergio Perez, günün ardından verdiği röportajda şöyle dedi: "Antrenman turları beklentiler doğrultusunda geçti."

"Bahreyn'in zorluğu, sadece ikinci seansın sıralama ve yarışla aynı koşullar altında gerçekleşiyor olması."

"Bizim için ilginç bir gündü."

"Testler sayesinde araç hakkında zaten çok şey öğrendik ve bugün bu çalışmayı özellikle denge ile devam ettirdik."

"Genel olarak konuşacak olursak, her şey yolunda gitti."

"Aracın ayarlarından bahsedecek olursak, bunlar sıralamadan ziyade yarışa daha uygundu."

"Testlerden sonra herkes diğerlerinden bir saniye daha hızlı olduğumuzu söyledi, ancak sonuçların çok daha yakın olduğunu biliyorduk."

"Sıralama turları zorlu geçecek."

Max Verstappen de yarış temposuna odaklandıklarını ima etti.

"Bilmiyorum, belki de diğer takımlar daha fazla tempo için şimdiden daha yüksek motor moduna geçmiştir. Oysa biz kendi görevlerimize konsantre olduk."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Aracın hem önünde hem de arkasında bazı denge sorunları vardı ama ciddi bir şey yaşamadık."

"Asıl zorluk, özellikle aşındırıcı asfalta sahip bu pistte doğru ayarları yakalamak. Onları bulduğumuz vakit hemen büyük bir adım atacağız."

"Yine de o kadar da geride değiliz. Üstelik temelde yarış temposuna odaklanmak istedik. Sıralama turları önemli ama aracın yarış için iyi durumda olduğundan emin olmak istiyoruz."

"Yarış temposundan daha memnunum, ancak geliştirebileceğimiz bazı yönler de var."

"İlk sıranın gerisinde kalmaktan endişe duymuyorum; sıralamalardaki mücadele çok sıkı olacak, ki bu harika bir şey."