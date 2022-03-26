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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Perez: "İnanılmaz bir turdu!"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Suudi Arabistan GP öncesi sıralama turlarında kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı. Meksikalı pilot, kendisine pole'ü getiren turun "inanılmaz" olduğunu söylüyor.

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Perez: "İnanılmaz bir turdu!"
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2022 Suudi Arabistan Grand Prix öncesinde pole pozisyonu Red Bull pilotu Sergio Perez'in oldu.

Ferrari pilotları, sıralama turları boyunca öndeydiler ve Leclerc, son ana kadar pole pozisyonunu kazanacak gibi görünüyordu. Ancak Perez, sürpriz bir şekilde 1:28.200 yaparak liderliği Ferrari'den aldı ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı.

Perez, 215 yarışın ardından ilk kez sıralama turlarında zirvede yer alarak, ilk pole'ü için en fazla bekleyen pilot oldu. Red Bull pilotu ayrıca, pole alan ilk Meksikalı sürücü de oldu.

Perez, ilk pole pozisyonu için şunları söyledi: "Kazanmam birkaç yarışımı aldı!"

"Nasıl bir turdu ama! İnanılmazdı. 2000 tur daha atabilirim ama bu turumu geçebileceğimi düşünmüyorum."

"İnanılmaz bir turdu. Sıralamada Ferrari'ye karşı çok bir beklentimiz yoktu, daha çok yarışa odaklanıyorduk. Umarım yarın onları yenebiliriz." 

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

 

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