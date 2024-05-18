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Formula 1 Emilia Romagna GP

Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı

Sergio Perez, Emilia-Romagna GP sıralamalarında 2. seansta elenmesinin ardından, buna hafta sonu boyunca yaptıkları değişikliklerin katkı sağladığını söyledi.

Burhan Güneydaş
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull, Imola'da Cuma günkü antrenmanlarda çok kötü bir görüntü çizse de Cumartesi günkü sıralamalarda durumu, en azından Max Verstappen ile tersine çevirmeyi başardı.

Verstappen, McLaren pilotlarının önünde pole pozisyonunu kazanırken Perez 2. seansta elenmekten kurtulamadı.

Q2'de elenme nedenini araçla ilgili yapılan oynamalara bağlayan Perez, yarın iyi bir puan alarak hasarı en aza indirmek istediklerini de belirtti.

Perez, "Aracı ayarlarken bir aşağı bir yukarı çok fazla oynadık. Sıralamalara küçük bir farkla girerken, Q1'e oldukça kötü başladım ve kötü bir tur attım fakat sonrasında güvenli bir konumda olduğumuzu öğrendik."

"Bu da Q2'ye aşınmış lastiklerle başlamamız anlamına geliyordu. İkinci turda yeni lastikleri taktıktan sonra arka tarafta beklenmedik şekilde çok fazla yol tutuşu yakaladım ve buna adapte olmak biraz zaman aldı."

"Yedinci viraja doğru giderken düz gittim ve orada 0.25 saniye kaybettim."

"Max'in de gösterdiği gibi araçta iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ama ne yazık ki bunu 3. seansa geçerek gösteremedim."

"Yarın iyi bir puan alır ve hasarı en aza indirirsek, bu çok önemli olacaktır." dedi.

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