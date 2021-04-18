Perez: "Imola'da ilk çizgiden başlasam bile hâlâ zamana ihtiyacım var"

Red Bull ile henüz ikinci yarışına katılan Perez, takım arkadaşı Max Verstappen'i geride bırakmayı başardı ve son virajdaki hatası olmasaydı, pole pozisyonunu kazanan Lewis Hamilton'ı da geçebilirdi.

Cuma günü, her iki pilot için de sorunlu ve Perez, ilk seansta Esteban Ocon ile temas yaşarken, Verstappen de ikinci seansta şaft arızasıyla yolda kaldı.

Perez, üçüncü antrenman seansında Verstappen'in 0.593 saniye ardında kalmıştı ve ikilinin sıralama turlarının ilk bölümünde attıkları turlarda Perez, Verstappen'den yine 0.286 saniye daha yavaştı.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Perez, yumuşak lastikle son bölüme kalırken, Verstappen orta lastikle son bölüme kaldı ve ikili, son bölümde pole pozisyonunu kazanabilecek tempoya sahip olsalar da, sonunda çeşitli hatalar yaptılar ve Mercedes pilotu Hamilton'a geçilmekten kurtulamadılar.

Sıralama turları sonrası basın toplantısında konuşan Perez, bu gelişimi nasıl kaydettiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sadece nerede zaman kazanabileceğimi anladığımı düşünüyorum."

"Max gibi oldukça iyi bir kıyas noktam var ve o her zaman araçtan %100'ü çıkarmayı başarıyor. Sadece buna uyum sağlamaya ve adım adım ilerlemeye çalıştım."

“Şu anda bu pozisyonda olmayı beklemiyordum çünkü [RB16B ile] olmam gereken yerden kilometrelerce uzakta olduğumu hissediyorum."

"Bu yüzden bu sonucun sadece kendim için değil, aynı zamanda takım için de iyi bir güven artışı olacağını düşünüyorum, çünkü artık her iki sürücüye de sahip olduklarını ve takımı birlikte ileriye taşıyabildiğimizi hissedecekler."

“Bu önemli bir nokta. Umarım bundan sonra, bu ilerlemeyi devam ettiririz ve yarışta performans anlamında bir adım daha atabiliriz."

“Hedefimiz sadece adım adım ilerlemeye devam etmek."

"Acelem yok ve henüz olmam gereken yerde olmadığımı biliyorum, fakat kesinlikle takımla ikinci yarışımda burada olmak olumlu bir şey."

Perez, ikinci bölümde Verstappen'in aksine yumuşak lastiklerle son bölüme kaldı ve yarışa bu lastiklerle başlayacak.

Neden orta lastiği denemediği sorusuna Meksikalı pilot, "Takım olarak yumuşak lastiğin geçen yılla aynı noktada olmadığını ve bu yüzden bunun yarış için iyi bir lastik olduğunu düşündük."

"Orta lastikler farklı şekilde çalışıyor ve üçüncü bölüme ulaşarak tüm bu öğrenme sürecini, bu tutarlılığı ve bu ilerlemeyi elde etmek benim için gerçekten önemliydi."

"Bahreyn'deki son denememizde üçüncü bölümü kaçırdık. Hepimiz geriye bakabilir ve daha isini yapabiliriz, ancak gerçekten aracı hissetmem ve doğru zamanda her şeyi çıkarmam çok önemli."

“Sorunsuz bir sıralama turuna ihtiyacım vardı. Seçtiğimiz strateji doğru veya yanlış olabilir, fakat her halükarda aralarında çok fazla olduğunu düşünmüyorum, bu yüzden kesinlikle yarın için mücadelede olacağız.” yanıtını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images