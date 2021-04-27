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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Imola'da duble yapmalıydık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sergio Perez, Imola'nın kendisi ve Red Bull için "kaçan bir fırsat" olduğunu, fakat işlerin Portimao'da daha iyi gidebileceğini söyledi.

Perez: "Imola'da duble yapmalıydık"

Sergio Perez, Imola'daki sıralama turlarında ilk çizgiyi aldı ve Max Verstappen'i mağlup etmeyi başardı.

Ancak Meksikalı pilotun yarışı, pek de iyi değildi ve yaptığı hatalar nedeniyle hafta sonunu puansız kapattı.

Perez, Portimao öncesinde şöyle konuştu: "Imola sıralama turlarını ilk çizgide tamamladıktan sonra, kaydettiğim ilerlemeden oldukça memnun kaldım. Belki de Red Bull Racing'deki ikinci yarışımda  bu kadar hızlı olmayı ve bu kadar kısa sürede araçtan maksimumu çıkarmayı beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu."

"Böylesine farklı bir araca ve sürüş tarzına uyum söyleyebilmek, kendime olan güvenin artmasını sağladı. Bana iyi şekilde adapte olabileceğimi göstermiş oldu. Aracı anlamaya başladım ve bu gerçekten olumluydu."

Takımdaki motivasyonun çok yüksek olduğunu söyleyen Perez, Imola'da muhtemel bir dubleyi kaçırdıklarını söyledi.

"Takım içerisindeki motivasyon gerçekten çok üst seviyede. Red Bull olarak yarış hafta sonundan maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz, çünkü eğer her şeyi doğru şekilde yaparsak yarışı kazanma şansımız olduğunu biliyoruz. Takımdaki herkes RB16B'yi geliştirebilmemiz için çok fazla çabalıyor ve böylece her hafta sonu iki araçla da maksimumu elde edebiliyoruz. Hedefimiz bu."

"Imola'yı 1-2 bitirmemiz gerektiğini düşündüğümden, bunun kaçırılmış bir fırsat olduğunu düşünüyorum, fakat umarım bu hafta sonu bunu yapmayı başarabiliriz."

Perez, Portimao'nun takım değiştiren sürücüler için Imola'ya kıyasla daha kolay geçmesini bekliyor.

"Imola, son dönemde takım değiştirdiyseniz, maksimuma çıkarmanızın ve en iyi performansınızı göstermenizin oldukça zor olduğu pistlerden biri. Ancak Portekiz'de mücadelede olmayı ve araçtan her şeyi çıkarmayı umuyorum. Aracın neler yapabileceğini biliyoruz ve amacım bu potansiyeli açığa çıkarmak."

"Olumlu olan şey, zaten temel bir hıza sahip olmamız. Sadece formumuzu devam ettirmemiz ve ileriye doğru bir adım daha atmamız gerekiyor."

"Araçta ne kadar çok çalışırsanız, o kadar çok şey çıkarırsınız. Bu yüzden analiz yapıyorum, notlar çıkarıyorum, mühendislerle konuşuyorum, görüntüleri seyrediyorum. Yaptığım her şey, hızlanmama yardımcı oluyor."

"Bu yıl takım değiştiren herkesin tempo kazanmasının zaman aldığını görebilirsiniz. Hepsi iyi ve çok hızlı sürücüler, ancak herkesin adaptasyon sürecinden geçmesi gerekiyor ve zamanla her şey yoluna girecek."

"Umarım bunu, sezonun ilk yarışlarında başarabiliriz."

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Editör Kemal Şengül

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