Perez, Imola’da ayarlarda yaptıkları feragatın yarışta işe yaramasını umuyor

Perez’in ilk 10’a kalamadığı son sıralama seansı ıslak geçen Steiermark Grand Prix’sindeydi. Perez, takım arkadaşının 15. olduğu sıralamalarda 11. sırada başlayacak olması nedeniyle umutlu olduğunu söyledi.

Perez, “Erkenden seansı kapatmak üzücü ama umarım istediğimiz hamurla başlama şansı bize bir fırsat verir. 11. sıradan başlamayı 10. sıradan başlamaya kesinlikle yeğlerim.”

“Bu açıdan turumdan da memnunum, sadece sıralamada yarış düzeni için biraz fazla taviz verdik, o yüzden umarım yarışta meyvelerini toplayabiliriz.”

Racing Point takımlar şampiyonasında, 2 puan gerisindeki McLaren ve 6 puan gerisindeki Renault’yla 3.lük için sıkı bir mücadele içerisinde.

Bunu dikkate alan Perez, şimdi güzel bir yarış çıkararak 7 yarışlık puan kazanma serisini devam ettirme zamanı olduğunu söyledi.

Meksikalı pilot, “İyi bir kalkış, iyi bir strateji ve iyi lastik yönetimi ilk hamurlarda en önemli etmenler olacak.”

“Yumuşak hamurun pek iyi olmasını beklemiyoruz. Tabii ki yarın (bugün) her şey olabilir. İlk 10’un dışından başlamak iyi bir şey olabilir.” dedi.