Perez: "Imola sonucunu tekrarlamaya çalışacağız"

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Red Bull, son iki yarışın her ikisinde de galibiyete ulaşırken, Imola'da Sergio Perez'in ikinci olmasıyla 2016'dan sonra ilk kez duble yaptı.

Perez aslında son yarış Miami'de de hızlıydı fakat yaşadığı sorunla muhtemel bir podyum şansını kaybetti.

Bu hafta sonu yapılacak İspanya GP öncesi üçüncü kez baba olan Perez, son yarış nedeniyle biraz hayal kırıklığı yaşadığını ancak bu hafta sonu iyi bir sonuç alıp, oğlunun doğumunu kutlamak istediğini söyledi.

Perez yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Takım Miami'de çılgın bir hafta sonu geçirdi. Max'in kazanmasına ve puanlar almama rağmen, yarışın sonucundan memnun değildim."

"Ben her zaman podyuma çıkmayı hedefliyorum ve Miami'de Ferrari'nin önüne geçecek hızımız olduğunu bildiğim için, hayal kırıklığına uğradım."

"Eğer tutarlı bir hafta sonu geçirebilirsem, mücadelede olabileceğimi biliyorum. Bu açıdan Max ile birlikte Imola'yı tekrarlamak için elimizden geleni yapacağız"

"Miami'deki yarıştan sonra oğlum Emilio doğdu ve onun doğumunu güçlü bir sonuçla kutlamak harika olurdu."

"Testler sayesinde Barselona'daki pisti çok iyi tanıyoruz ve ne beklememiz de gerektiğini biliyoruz. Ancak Cuma günü kullanacağımız araç, şubat ayında test ettiğimiz araçtan pozitif anlamda çok farklı olacak."

"Bu süre zarfında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek ilginç olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images