Perez: ''Imola bana aracı anlamamda yardımcı olacak''

Sergio Perez, bu yıl Red Bull'la katıldığı ilk yarışında formasyon turundaki sorundan ötürü yarışa pit yolundan başlamıştı.

Ancak Meksikalı sürücü hatasız götürdüğü yarışı beşinci sırada tamamladı ve takımı için iyi puanlar toplayabildi.

Basın toplantısında yeni takımıyla çıktığı ilk yarışı değerlendiren Perez, ‘’Bence sıralama turlarında üçüncü bölüme kalamamak ideal değildi, çünkü araçta yaptığım her kilometreyle gelişim gösterebilirim. Bu önemli bir yarıştı.''

''Bu yarışı kaybetmeye çok yakındık, aracım kapandı ve yarışa pit yolundan başladım. Bu kilometreleri yapmak önemliydi ve bence iyi bir gelişme gösterdik. Verileri incelemek ve analiz etmek için vaktimiz oldu ve gelişebileceğimiz yerleri gördük. Imola’yı sabırsızlıkla bekliyorum, çok farklı bir pist olacak. Ancak bu bana, aracı anlamamda yardımcı olacak.’’ dedi.

Bu hafta sonu hedeflerinden de bahseden Perez, ‘’Araca adapte olmak konusunda bir adım daha atmak istiyorum. Hâlâ olmam gereken yerde değilim.’’ dedi.

Imola’nın, Bahreyn’e kıyasla farklı bir pist olduğundan ve pistin farklı asfalta sahip olduğundan da bahseden Meksikalı pilot, sözlerine şöyle devam etti: ‘’’Burası Bahreyn’e kıyasla çok benzersiz bir yer, bunlar yardımcı olacaktır.’'

Red Bull genelde sıralama turlarında cesur lastik tercihleri yapar. Sergio Perez Red Bull'la katıldığı ilk sıralama turlarında üçüncü bölüme çıkamamıştı ve takımın bu stratejisi Meksikalı pilotta işe yaramamıştı.

Bu stratejiye adapte olmakta zorluk çekip çekmediği sorulan Perez, ‘’Hayır, çok değil. Bence, stratejiyi ilk denmemin ardından değiştirebilirdim. Fakat kendime güvenim yerindeydi çünkü ilk virajda bir hata nedeniyle 0.3 saniye kaybetmiştim.''

''Bu yüzden tur süresini halledebileceğime emindim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla, frenlerde küçük bir sorun yaşamışız ve neyin yanlış gittiğini anladık. Bence, eğer bu sorun yaşanmasaydı, kesinlikle [üçüncü bölüme] çıkabilirdik. Bence bu, yapılabilecek en doğru şeydi.''

"Eğer aracınızdan en iyisini almak istiyorsanız, en iyi stratejiyi kullanıyor olmanız gerekir. Eğer bu da risk almanızı gerektiriyorsa, bu riskleri almalısınız. Hıza sahip olduğumuzu düşündüğümüz için, bu yapılacak en doğru şeydi.’’

Helmut Marko'nun, performansı etkileyen üç şey olduğu yorumu hakkında görüşleri sorulan Meksikalı pilot, Bahreyn hafta sonunda aracı geliştirmeyi sağlayacak birçok şey öğrendiklerini söyledi.

‘’Diğer takımların yaşadıkları problemleri bilmiyoruz. Eminim, sonradan o hafta sonunu daha iyi geçirmenizi sağlayacak birçok şey öğreniyorsunuzdur.''

''Bizim açımızdan, hafta sonumuzun genelde daha iyi geçmesini sağlayacak birçok şey öğrendik. Gördüğünüz gibi aracın iyi potansiyeli var ve kesinlikle şampiyonluk için mücadelede olmalıyız.’’

Araca ne kadar adapte olabileceği ve hangi bölgelerde zaman kazanabileceğiyle ilgili de yorum yapan Perez, Verstappen'in bu konuda iyi bir referans olduğunu ekledi.

‘’Bence, genelde aracın nasıl çalıştığını anlayabilmek ve araçta özgüvenli hissetmekle alakalı. Bence, aracı anlamak konusunda Bahreyn’de büyük adımlar attım."

''Aracı sürüş şekli, peşinde gittiği sorunlar açısından Max iyi bir referans. Çok uzaklaşmamaya çalışıyor ve araçtan nasıl en fazlasını alacağıyla ilgili iyi bir temeli var.’’