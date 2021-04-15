Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir! Sonraki / Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil
Formula 1 / Son dakika

Perez: ''Imola bana aracı anlamamda yardımcı olacak''

Ekleyen:

Red Bull sürücüsü Sergio Perez, Emilia Romagna Grand Prix'sinden önce basın toplantısında konuştu ve Imola pisti sayesinde, aracı daha iyi anlayabileceğinden bahsetti.

Perez: ''Imola bana aracı anlamamda yardımcı olacak''

Sergio Perez, bu yıl Red Bull'la katıldığı ilk yarışında formasyon turundaki sorundan ötürü yarışa pit yolundan başlamıştı.

Ancak Meksikalı sürücü hatasız götürdüğü yarışı beşinci sırada tamamladı ve takımı için iyi puanlar toplayabildi.

Basın toplantısında yeni takımıyla çıktığı ilk yarışı değerlendiren Perez, ‘’Bence sıralama turlarında üçüncü bölüme kalamamak ideal değildi, çünkü araçta yaptığım her kilometreyle gelişim gösterebilirim. Bu önemli bir yarıştı.''

''Bu yarışı kaybetmeye çok yakındık, aracım kapandı ve yarışa pit yolundan başladım. Bu kilometreleri yapmak önemliydi ve bence iyi bir gelişme gösterdik. Verileri incelemek ve analiz etmek için vaktimiz oldu ve gelişebileceğimiz yerleri gördük. Imola’yı sabırsızlıkla bekliyorum, çok farklı bir pist olacak. Ancak bu bana, aracı anlamamda yardımcı olacak.’’ dedi.

Bu hafta sonu hedeflerinden de bahseden Perez, ‘’Araca adapte olmak konusunda bir adım daha atmak istiyorum. Hâlâ olmam gereken yerde değilim.’’ dedi.

Imola’nın, Bahreyn’e kıyasla farklı bir pist olduğundan ve pistin farklı asfalta sahip olduğundan da bahseden Meksikalı pilot, sözlerine şöyle devam etti:  ‘’’Burası Bahreyn’e kıyasla çok benzersiz bir yer, bunlar yardımcı olacaktır.’'

Red Bull genelde sıralama turlarında cesur lastik tercihleri yapar. Sergio Perez Red Bull'la katıldığı ilk sıralama turlarında üçüncü bölüme çıkamamıştı ve takımın bu stratejisi Meksikalı pilotta işe yaramamıştı.

Bu stratejiye adapte olmakta zorluk çekip çekmediği sorulan Perez, ‘’Hayır, çok değil. Bence, stratejiyi ilk denmemin ardından değiştirebilirdim. Fakat kendime güvenim yerindeydi çünkü ilk virajda bir hata nedeniyle 0.3 saniye kaybetmiştim.''

''Bu yüzden tur süresini halledebileceğime emindim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla, frenlerde küçük bir sorun yaşamışız ve neyin yanlış gittiğini anladık. Bence, eğer bu sorun yaşanmasaydı, kesinlikle [üçüncü bölüme] çıkabilirdik. Bence bu, yapılabilecek en doğru şeydi.''

"Eğer aracınızdan en iyisini almak istiyorsanız, en iyi stratejiyi kullanıyor olmanız gerekir. Eğer bu da risk almanızı gerektiriyorsa, bu riskleri almalısınız. Hıza sahip olduğumuzu düşündüğümüz için, bu yapılacak en doğru şeydi.’’

Helmut Marko'nun, performansı etkileyen üç şey olduğu yorumu hakkında görüşleri sorulan Meksikalı pilot, Bahreyn hafta sonunda aracı geliştirmeyi sağlayacak birçok şey öğrendiklerini söyledi.

‘’Diğer takımların yaşadıkları problemleri bilmiyoruz. Eminim, sonradan o hafta sonunu daha iyi geçirmenizi sağlayacak birçok şey öğreniyorsunuzdur.''

''Bizim açımızdan, hafta sonumuzun genelde daha iyi geçmesini sağlayacak birçok şey öğrendik. Gördüğünüz gibi aracın iyi potansiyeli var ve kesinlikle şampiyonluk için mücadelede olmalıyız.’’

Araca ne kadar adapte olabileceği ve hangi bölgelerde zaman kazanabileceğiyle ilgili de yorum yapan Perez, Verstappen'in bu konuda iyi bir referans olduğunu ekledi.

‘’Bence, genelde aracın nasıl çalıştığını anlayabilmek ve araçta özgüvenli hissetmekle alakalı. Bence, aracı anlamak konusunda Bahreyn’de büyük adımlar attım."

''Aracı sürüş şekli, peşinde gittiği sorunlar açısından Max iyi bir referans. Çok uzaklaşmamaya çalışıyor ve araçtan nasıl en fazlasını alacağıyla ilgili iyi bir temeli var.’’

 

paylaşım
yorumlar
Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!

Önceki haber

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!

Sonraki haber

Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil

Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

19 dk
2
Formula 1

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

39 dk
3
Formula 1

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!

2s
4
Formula 1

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

59 dk
5
Formula 1

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

1s
Son Haberler
Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"
F1

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

19dk
F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu
F1

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

39dk
Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor
F1

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

59dk
Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''
F1

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

1s
Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil
IndyCar

Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil

1s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Daha fazlası
Betim Aker
Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

Russell: ''Alfa Romeo ile aramızdaki fark, bence tek seferlik bir şeydi''
Formula 1 / Son dakika

Russell: ''Alfa Romeo ile aramızdaki fark, bence tek seferlik bir şeydi''

Hamilton, Mercedes’e ilk geldiğinde ‘’garip biri olmadığını’’ söylemiş
Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Mercedes’e ilk geldiğinde ‘’garip biri olmadığını’’ söylemiş

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu
Formula 1 Formula 1 / Haberler

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kanada GP'nin iptal edileceği iddiaları artıyor, Türkiye takvime dönebilir!

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher'in İsviçre'deki malikanesi satılığa mı çıkarıldı?

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, 2021’de altı yeni TV grafiği yayınlayacak

Russell, Hamilton ile konuşmadığı iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Hamilton ile konuşmadığı iddialarını yalanladı

Son Haberler

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kariyerimin en iyi rekabeti Vettel'leydi"

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu
F1 Formula 1 / Haberler

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor
F1 Formula 1 / Haberler

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.