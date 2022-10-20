Perez: "İlk yarışlarda çok daha rahattım"

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İstatistik anlamında kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve özellikle ilk yarışlarda şampiyonluğa aday dahi olabileceği düşünülen Perez, her ne kadar bitime dört yarış kala şampiyonaya havlu atsa da halen sezonu ikinci tamamlayabilecek bir konumda.

Japonya'da beş saniye ceza alan Charles Leclerc'in önünde ikinci olarak podyuma çıkan Meksikalı sürücü, an itibariyle rakibinin bir puan önünde bulunuyor -yine de genel görüş RB18'in sezon içinde Perez'in sürüş tarzından uzaklaştığı yönünde.

Perşembe günü COTA'daki basın toplantısında kısa bir sezon değerlendirmesinde bulunan Perez de bu görüşe katılmakta.

Perez, "Açıkçası sezon başlarken daha rahattım, her şey biraz daha doğaldı. Aracı hafifletmeye başladığımızda arka tarafı da hafiflettik ve araç farklı bir yöne gitmeye başladı. Rahat hissetmiyordum, iyi bir denge yakalamak için ihtiyaç duyduğum ayarlara ulaşmam birkaç yarışımı aldı."

"Hem Max, hem de ben aracın hafiflemesi yönünde baskı yapıyorduk, aracın ön tarafının daha iyi olması için uğraşıyorduk, ancak daha sonra bu konuda da sıkıntılar yaşadık. Bir başka sorun da arka tarafın yılın başında daha dik olmasıydı."

"Aracı hafifletmemizin yol tutuşuna etkisini Silverstone'dan itibaren gözlemlemeye başladık." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull'daki ikinci sezonunu geçiren Perez'in takıma çok iyi bir dönemde katıldığını söyleyebiliriz; nitekim geçtiğimiz sezon 8 sene sonra ilk kez pilotlar şampiyonluğuna ulaşan takım bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı; dahası, bu kez takımlar şampiyonluğu da yolda.

Takıma alışıp alışmadığı sorulan Perez, "Evet, takımı ve etrafımdaki insanları tanıdıkça her şey daha da iyiye gidiyor. Kesinlikle daha rahatım ve takımla iki yıllık bir sözleşme imzalamayı başardım. Bu benim için harika."

"Aynı şekilde Max de epey motive olmuş durumda, ilk şampiyonluğunu kazandığından beri kendine daha çok güveniyor. Bu yıl çok daha iyi bir sürüş sergiliyor."

"Dürüst olmak gerekirse hiç hata yapmıyor, gerçekten çok yüksek bir seviyede. Dünya şampiyonu olduktan sonra da eskisi kadar sıkı çalışmaya devam etti."

Son olarak Red Bull'un bu hafta sonu takımlar şampiyonluğuna ulaşabilecek olmasıyla ilgili konuşan Perez, "Tarihin bir parçası olmak harika. Takımlar şampiyonu olmak sadece pilotları değil, fabrikadaki herkesi, kış testlerinde birlikte olduğumuz herkesi ve daha nicelerini ilgilendirir.

"Bu yüzden takımlar şampiyonluğuna ulaşma şansına sahip olmamız mükemmel." dedi.