Perez: "İlk turda Russell'ı geçmek yarışın kilit noktasıydı"
Sergio Perez, Meksika'da aldığı üçüncülükten memnun olmakla beraber Lewis Hamilton'ı geçemedikleri için hayal kırıklığına uğradığını gizlemiyor.
Kendi evinde genel olarak iyi bir hafta sonu geçiren ve startta elde ettiği üçüncülüğü koruyarak seyircisinin önünde arka arkaya ikinci kez podyuma çıkan Perez, şampiyonada da bir kez daha ikinci sıraya yükseldi.
Podyum öncesi yarışla ilgili kısa yorumlarda bulunan Perez, podyumdan ötürü mutlu hissetmesine rağmen ikinciliğin mümkün olduğunu da ekliyor.
Perez, "Evet, bugün elimden gelenin en iyisini yaptım ve gerçekten çok zorladım."
"Ne yazık ki erken pitle Hamilton'ı geçemedik, bu pistte geçiş yapmak çok zor. Kendisinin arkasına kadar geldim ancak kendisini takip etmekte de zorlandım. Üçüncülükle yetinmem gerekti."
"Russell'ı geçmemiz, geçiş yapmanın ne kadar zor olduğu da düşünüldüğünde yarışın kilit noktasıydı. Mücadelenin yakın geçeceğini düşünmüştüm, ancak yine de üçüncülük iyi bir sonuç." dedi.
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