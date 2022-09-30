Perez: "İlk seansta daha rahat hissetmiştim"

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Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, ilk seansta takım arkadaşının 0.7 saniye ardında dördüncü olurken, ikinci seansta 10. en iyi zamanı yaptı.

Akşam daha soğuk şartlarda mutlu görünmeyen Perez, hafta sonunun kalanı için en iyi ayarları bulmaları gerektiğini söyledi.

Günün zor geçip geçmediği sorusuna Perez şöyle yanıt verdi: "Evet öyleydi."

"Motorla ilgili bir sorun nedeniyle ikinci antrenman seansında biraz vakit kaybettik."

"Daha sonra çok sayıda ayar değişikliği yaptık ve çok fazla veri topladık. Bu gece bakmamız gereken çok fazla şey var."

"En iyi parçaları bir araya getireceğiz ve yarın elimizdekilerle en iyisini yapacağız."

Perez, ikinci seansta daha rahat hissettiğini de ekledi.

"Açıkçası iyi başlamıştım ve ilk seansta kendimi daha rahat hissediyordum."

"Aslında ilk seansta tempo olarak daha hızlıydım, bu yüzden inceleme yapmamız ve topladığımız verilere bakarak, hafta sonunun kalanı için en iyi parçaları seçmeye çalışmamız gerekiyor."

Son olarak Mercedes ve Ferrari'nin hızıyla ilgili, "Güçlü olacaklarını biliyorduk. Bekleyip neler olacağını göreceğiz." dedi.