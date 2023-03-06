Perez: "İlk kez bu kadar güçlü başladık"

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Red Bull, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışa ilk iki sıradan başladı ve pazar günü galibiyete ulaşan taraf oldu.

Takım rahat şekilde duble yaparken, son yılların aksine sezona zaferle başlamış oldu.

Yarışı ikinci bitiren Perez, ilk anlarda Leclerc'e geçildiği için, galibiyet mücadelesi veremedi.

Meksikalı pilot, neler olduğunu açıklaması istendiğinde şöyle dedi: "İlk kısımda Charles'a geçildim ve geriye düştüm. Onu geçmek gerçekten çok zordu çünkü yeni lastikleri vardı ve temposu gayet iyiydi."

"Bu yüzden ilk bölümde, arada fark olduğunu görebiliyordunuz. Ona biraz daha yaklaşsaydım ya da daha erken saldırmaya çalışsaydım, sadece lastiklerimi parçalayacaktım ve aşınma artacaktı."

"Bu yüzden gerçekten sabırlı olmak ve kendime bir yol belirlemek zorundaydım. Özellikle ikinci bölümde lastiklerim onunkilerden daha iyi durumdaydı ve bu sayede geçiş yaptım."

"Fakat artık çok geçti; Max'in oldukça gerisine düştük."

"Durumun böyle olduğunu anladığımızda ise sadece aradaki farkı korumaya odaklandık. Yani kazanmak için mücadele etme şansımız yoktu. Bence bugün her şey kötü başlangıcı telafi etmekle ilgiliydi."

"Sezon boyunca bu tutarlılığı korumak ve geliştirmek için analiz etmemiz gereken pek çok şey var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, ilk bölümde Leclerc'i geçemeyeceğini anladığında, lastiklerini korumaya odaklandığını dile getirdi.

"Pozisyonumu Charles'a kaptırdım ve bu da büyük oranda yarışımı belirleyen şey oldu."

"Dediğim gibi, Charles ilk bölümde çok güçlüydü ve ona her yaklaştığımda lastiklerimi parçalıyordum, bu yüzden temelde 15-16. turlara gelip, hâlâ iyi bir lastiğe sahip olmak benim için çok önemliydi."

"Böylece onu geçebilmek için biraz lastik avantajı yakalayabilirdim ve bu gerçekleştiğinde ise Max artık arayı açıp gitmişti."

Ferrari hakkında neler öğrendiği sorusuna Perez, "Evet, aslında araçları hakkında çok şey öğrendim. Onların nerede zayıf, nerede güçlü ya da bizden daha güçlü olduklarını gördüm."

"Bu yüzden sanırım brifingin ilerleyen bölümlerinde mühendislerime bu tarz bilgileri vermem gerekiyor."

"Şahsen genel olarak araçtan memnunum. Sanırım yapmamız gereken bazı işler var ama bence her iki sürücü de aracı aynı yönde zorluyor ve bu iyi bir şey."

"Ayrıca sezona harika bir başlangıç yaptık. Sanırım bu, şimdiye kadarki en iyi başlangıcımız, geçen yıldan çok farklı."