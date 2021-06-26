Perez: ''İkincilik mümkündü''

Red Bull pilotu Sergio Perez, bugün Steiermark Grand Prix hafta sonu için yapılan sıralama turlarında pole pozisyonunu alan takım arkadaşı Max Verstappen'in 0.327 saniye arkasında kalarak seansı beşinci sırada tamamladı.

Ancak Valtteri Bottas'ın dün pit yolunda spin atmasından sonra aldığı 3 sıra grid cezası ile Perez yarışa dördüncü sıradan başlayacak.

Sıralama turlarını değerlendiren Meksikalı pilot, seansın ilk bölümünde araçtan çok memnun olmadığını ve neden yeni set lastiklere geçtiğini şu şekilde anlattı: ''Sıralamaların birinci bölümünde ikinci seti kullanmak durumunda kaldık.''

''Araç çok iyi bir yerde değildi ve biraz denge ayarlaması yaptık, bu yüzden bir set kaybettik. Sonra üçüncü bölümde kullanılmış lastiklerle tur attım, tur oldukça iyi duruyordu. Ardından yeni lastiklere geçtik ve oldukça karmaşık bir turdu.''

''Lastikler en başta çok soğuktu, birinci virajda çok zaman kaybettim. Yoksa, ikincilik mümkün olabilirdi. Kesinlikle ikincilik mümkündü ancak turu bir araya getiremedik. Ancak yarınki yarış uzun.''

Perez takım arkadaşından farklı bir strateji kullandı ve ikinci bölüme yumuşak lastiklerle çıktı. Bunu neden yaptıkları sorulan Perez, ''Bu planlarımız arasında yoktu. Yumuşak lastik kullanmak istediğimiz kafamızda planlıydı. Bunun yarın için en hızlı strateji olacağına inanıyoruz. Yani yarın yapacağımız çok şey var. Sabırsızlıkla bekliyorum.'' şeklinde yanıt verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images