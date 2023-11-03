Perez ikincilik mücadelesinde Verstappen'in desteğini alacağından "emin"

Geçen yıl Interlagos'ta benzer bir durumda, Verstappen'in Perez'in ekstra puan almasına izin vermemesi üzerine Red Bull kampında bir iç savaş patlak vermişti.

Daha sonrasında, Perez'in birkaç ay önce Monaco'da yaşadığı sıralama kazasının Hollandalı pilotun pole pozisyonunu etkilemesinin ardından Verstappen'in bunu bir intikam olarak gördüğü ortaya çıkmıştı.

Perez şu anda Brezilya'daki sprint hafta sonu da dahil olmak üzere bitime üç yarış kala Lewis Hamilton'ın 20 puan önünde ikinci sırada yer alıyor.

Red Bull'un daha önce başaramadığı Dünya Şampiyonası'nda birincilik ve ikincilik konumu, takım patronu Christian Horner için değerli bir hedef.

Perez, paha biçilmez ekstra puanlar alacağı bir senaryo varsa, bu sefer Verstappen'in yardımcı olacağına inanıyor.

Takım arkadaşından yardım bekleyip beklemediği sorulduğunda Perez, "Bunu düşünmedik."

"Fakat eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa, Max'in desteğini alacağımdan eminim." dedi.

Verstappen, bu yıl böyle bir senaryonun tekrar yaşanmayacağını umduğunu açıkça belirtmişti.

Hollandalı sürücü, "Günün sonunda puan almanın her zaman bana bağlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ancak Checo'nun önde kalabileceğine inanıyorum çünkü ortalama olarak daha hızlı araca sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Geçen yıl da yarış hafta sonuna girmeden önce bu konu hakkında pek iyi konuşulmadığını düşünüyorum. Ama evet, umarım bu konuya girmeyiz. Bu durumun herkes için daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing

Bu arada Perez, geçen hafta sonu kendi evindeki yarışının ilk turunda geçirdiği kazayla başa çıkmanın ne kadar zor olduğunu açıkladı.

Motorsport.com'un Pazar akşamı kazadan sonra nasıl hissettiği sorusuna, "Evet, eve dönmek çok acı vericiydi. Çok üzücü bir gündü. Çok canımı acıttı, özellikle de temas olmasaydı neler olabileceğini düşündüğünüzde...."

“Ama sonra çok hızlı bir şekilde her şeyimi verdiğimi fark ettim. Liderlik için savaşıyordum ve kumar oynadım. Ve işe yaramadı. Fakat başımı dik tutmam gerekiyordu çünkü hafta sonu boyunca her şeyi verdim. Taraftarlar da etkinlikten sonra muhteşem bir destek verdiler ve takım da süper destekleyiciydi. Yani evet, burada, Sao Paulo'da olmamızın faydası var."

"Hepimiz yarışçıyız ve hepimizin tutkusu var, çünkü tutku olmadan bu işi yapamayacağınızı düşünüyorum. Ve oynadığım kumar, işe yaramaya çok yakındı. Ama bence bu nesil arabalarda, içeridekinin çok hızlı bir şekilde kör noktanıza girmesine neden olan bir şey var. Ve bununla birlikte pek çok başka faktör birleştiğinde bu olay yaşandı."

Red Bull patronları Horner ve Helmut Marko, yarıştan sonra Perez'i kendi evindeki yarışta liderliği ele geçirmeye çalışması nedeniyle suçlamadıklarını açıkladılar.

Perez, ”Evet, açıkça takım desteğine sahip olmak her zaman çok önemli. Çünkü günün sonunda hepimiz bu işin içindeyiz. Ve onların tüm desteklerine sahip olmak her zaman yardımcı oluyor. Tabii ki evdeki insanlardan ve tüm hayranlardan destek görmek de öyle." diyor.

Perez, Interlagos hafta sonuna gelirken tamamen odaklandığını vurguladı.

"Kesinlikle odaklandım. Mental olarak ne kadar güçlü olduğumu, bir sporcu olarak nasıl düşünebildiğimi göstermem için bunun benim için çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu tür anlarınız her zaman olur ama en önemlisi bunların üstesinden nasıl geldiğinizdir."

Perez ayrıca, Aston Martin'den Fernando Alonso ile koltuk değiştirebileceği yönündeki sosyal medya çılgınlığının ardından geleceği hakkında süregelen söylentileri de reddetti.

"Dürüst olmak gerekirse bu şu anda düşündüğüm bir şey değil. Zor bir dönemden geçtiğinizde yarış tarafına odaklanmak isteyeceğinizi düşünüyorum."

“Geleceğimle ilgili o kadar çok söylenti var ki buna hiç enerjim yok, sadece Pazar gününe odaklanmak istiyorum. İşte bu yüzden bunun için menajerimi görevlendirdim."

"13 yıldır bu işin içindeyim. Burada herkesin farklı bir gündemi olduğunu biliyorum. Gazetecilerin bile. O yüzden buna alıştım."