Perez: "Cuma günü temiz tur atamadım"
Red Bull pilotu Sergio Perez, trafik ve şartlar nedeniyle temiz bir cuma günü geçiremediklerini söyledi.
Sergio Perez, cuma günkü her iki seansta da trafik yüzünden olumsuz etkilendi ve temiz turlar çıkaramadı.
Günün ardından bu konuya değinen Meksikalı pilot, "Özellikle ilk seans biraz çılgıncaydı. İkinci seansta bile sanki bazı sürücülerin GPS ile sorunları varmış gibi görünüyordu."
"Tam anlamıyla karmaşaydı, öğleden sonra tek bir temiz tur dahi atamadım."
"Performansa bakarsak, birinci ve ikinci sektörlerde işe yaramış gibi görünen bazı değişiklikler yaptık ama bu konuda söyleyebileceğimiz fazla bir şey yok."
"Yarın üçüncü seansta yapacak çok işimiz olacak, yarışa biraz bilinmezlikle gidiyoruz, ki bu ilginç olabilir."
"Yarın nerede olduğumuzu daha net göreceğiz. Dediğim gibi, ilk ve ikinci seans arasında yaptığım değişikliklerle birinci ve ikinci sektörlerde kendimi rahat hissettim fakat trafik nedeniyle ritim yakalamak zordu. Özellikle üçüncü sektörü temiz geçemedim."
"Yarından önce yapacak çok şey var ama bugünden sonra kendime daha çok güveniyorum."
Pistin kayganlığıyla ilgili bir soru üzerine Perez, "Islak zeminde beyaz çizgilerin, boyanın çok kaygan olması beni şaşırttı."
"Umarım yağmur tekrar gelmez çünkü çok tehlikeli olabilir, bu koşullarda yol tutuşu gerçekten çok düşük."
"Ancak kuru zeminde fena değil." dedi.
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