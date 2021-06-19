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Perez, “ikinci pilot” olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı

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Red Bull pilotu Sergio Perez, yeni takımında kendini “ikinci pilot” olarak görüp görmediği sorulduğunda, sadece kendi işine odaklandığını söyleyerek soruyu yanıtsız bıraktı.

Perez, “ikinci pilot” olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı

Fransa Grand Prix’si sıralama turlarında Max Verstappen’in 1:29.990’luk turuyla pole pozisyonu, Red Bull’un oldu. Sergio Perez ise iki Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas’ın hemen arkasında 4. sıraya yerleşti.

Sıralamaların ardından konuşan Perez, sıralamaların üçüncü bölümüne başlarken oldukça iyi hissetse de yaptığı hatalar yüzünden ilk 3’e giremediği için hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Meksikalı pilot, "Sanırım sırlamalar boyunca iyi bir tempoya sahiptik ve ilerleme gösterdiğimiz ortadaydı. Üçüncü bölüme girerken oldukça rahat hissediyordum.”

“Ne yazık ki, her iki turu da tam olarak bir araya getiremedim. İlkinde, 9. virajdan çıkarken motor gücü azalmaya başladı, bu da benim oldukça fazla saniye kaybetmeme neden oldu."

“Sonra ikincisinde, 12. virajda bir hata yaptım. Bu yüzden evet, ideal turu bir araya getirmemek bana biraz pahalıya patlamış oldu." dedi.

Ardından Perez’e takımda “ikinci pilot” olduğunu kabul edip etmediği sorulduğunda ise şu cevabı verdi: “Yalnızca kendime odaklanıyorum, kendim için ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sadece, her hafta sonu en iyi performansı göstermeye konsantre oluyorum.”

Ayrıca Perez, Pirelli ile pilotların lastik patlamaları hakkında “yoğun geçen” toplantısı ardından lastik tedarikçilerinin hiçbir takımı suçlu göstermediğini de belirtti.

"Çok yoğun geçen bir toplantıydı. Ancak kendi perspektiflerinden açıklamalar yaptılar ve gelecek için verdikleri protokollerle rahat gibi görünüyorlar.”

“Herkes için bunları daha da netleştirdiler çünkü medyada bazı takımların hile yaptığı konusunda bazı konuşmalar vardı ki durum böyle değil ve Pirelli'nin söylediği şey de bu değildi.”

“Bu yüzden aslında, medyanın işleri tersine çevirdiğini söylediler. Hiçbir takımı suçlamadılar.”

Perez, sözlerine bu hafta sonu daha küçük bir arka kanat kullanmanın onlar için bir avantaj olabileceğini söyleyerek devam etti.

Red Bull pilotu, "Bence bu, yarınki yarış için bir avantaj. İyi bir düzlük hızımız var ve virajlardan hızlı bir şekilde geçebilirken lastikleri de koruyabiliyoruz. Dediğim gibi, yarın her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

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