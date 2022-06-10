Perez: "İkinci antrenmanda yanlış yöne gittik"

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Meksikalı sürücü ilk seansta en iyi zamana imza atsa da, ikinci seansta ikinci oldu ve lider Charles Leclerc'ten 0.3 saniye yavaştı.

Perez iki kez kaçış alanına girdiği seansta, araç içerisinde pek rahat değildi ve seansın ardından verdiği demeçte, mevcut durumu doğruladı.

Perez şöyle dedi: "Güne aslında iyi başladık fakat ikinci seans istediğimiz gibi gitmedi."

"Sanırım yanlış yöne gittik. Bir şeyler denedik ama işe yaramadı ve sonrasında sorunlarımızı çözemedik."

"Yine de her iki lastikle de iyi veriler topladık ve uzun sürüşlerde Max ile farklı lastikler kullandık."

"Bu yüzden elimizde göz den geçirebileceğimiz iyi veriler olduğuna inanıyorum. Umarım yarın sıralama turlarında her şeyi bir araya getirebiliriz."

"Uzun sürüşlerin ilk bakışta iyi göründüğünü söyleyebilirim fakat bakmamız gereken bir sürü ayrıntı var. Bu yüzden bu gece için yapmamız gereken işler olduğunu düşünüyorum."

"Kendime güvenimin yerinde. Bence her zaman olduğu gibi ufak tefek hatalar oluyor. Bu yüzden sadece başımızı eğip, işimizi yapmalıyız."

"Özellikle frenleme noktaları kolay değil. Tümsekler nedeniyle frenleme yapmak zorlaşıyor."

Ferrari hakkında da konuşan Perez, "Dediğim gibi sağlam bir gün geçirdik ama Ferrari güçlü göründüğü için yapacak işlerimiz var. Özellikle virajlı ikinci sektörde çok iyiler. Yarın mücadelede olmak için bir şeyler bulmamız gerekiyor." dedi.