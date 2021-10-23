Perez: "İki virajda yol tutuşu kaybettim"

2021 Formula 1 Amerika Grand Prix'si sıralama turlarında Max Verstappen, 120.000 kişilik kalabalığın önünde attığı 1:32.28'lik turla pole pozisyonunu aldı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise 1:33.119'luk turuyla ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırayı, attığı 1:33.134'lük turla, ikinci ve üçüncü antrenmanların lideri Sergio Perez aldı.

Red Bull sürücüsü Perez, sıralamanın ardından: "Son turda çok yakındık."

"Takım olarak harika bir iş yaptığımızı düşünüyorum."

"Maalesef ki, son denemem tur boyunca iyi değildi. İlk sektörde çok iyi hızlandım ama aynı seviyede gelişme gösteremedim."

"Son sektörde yağmur biraz şiddetliydi. Yağmurun olduğu kısımlar vardı ve iki virajda yol tutuşu biraz kaybettim." dedi.

Meksikalı sürücü Pazar günkü yarış için, "Çok uzun bir yarış olacak."

"Bence sıralama pozisyonu çok da alakalı olmayacak. Yarın çok uzun bir yarış yapacağız, bu lastiklerle çok fazla parçalanma olacak ve heyecanla bekliyorum." dedi.