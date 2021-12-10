Perez: "İki araçta da farklı ayarlar denedik"

Red Bull pilotları, cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenmanda iyi bir performans sergileseler de, ikinci antrenman seansında yarım saniyeden daha fazla geride kaldılar.

Red Bull, son yarışlarda özellikle yarış temposu anlamında geride kaldığı için, cuma gününün çoğunu uzun sürüşlere ayırarak geçirdi.

Sergio Perez, cuma günkü seansı takım arkadaşı Verstappen'in sadece 0.068 saniye gerisinde beşinci sırada tamamladı ve günün ardından açıklamalarda bulundu.

Perez, "Geçen yıla kıyasla pistin ne kadar geliştiğini ve geçiş fırsatının atıp artmayacağını bilmiyorum."

"Aslına bakarsak pistin bu halinde sürüş yapmak çok güzel ama yarışları daha iyi hale getirip getirmeyeceği konusunda kafamda bazı soru işaretleri var."

"Performansımıza gelirsek, bugünkü çalışmalardan sonra gece boyunca yapmamız gereken bazı işler olduğunu düşünüyorum."

"Bugün iki araçta da çok farklı ayarlar yaptık. Bu yüzden tüm ayrıntıları gözden geçirmek ve sıralama turları için en iyi şeyleri seçmek adına gerekli olan pek çok bilgiye sahibiz."

"Cumartesi günü güçlü bir sıralama turları geçirmek adına, son antrenman seansında öğrenmeye devam edeceğimiz bazı şeyler olacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images