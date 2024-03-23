Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avustralya GP

Perez, Hulkenberg'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

Red Bull pilotu Sergio Perez, Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarında Nico Hulkenberg'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed after Qualifying

Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed after Qualifying

Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, Albert Park 13. virajda Hulkenberg'i engellediğinde Q1'de piste çıkış turundaydı.
Meksikalı pilot, Haas pilotunun arkasında olduğunu yarış mühendisi tarafından çok geç öğrendi.
Perez, takım arkadaşı Max Verstappen ve Ferrari pilotu Carlos Sainz'in arkasında 3. sırada yer aldığı sıralama turlarının ardından hakemler tarafından çağrıldı.
Hakemler Perez'e üç sıra grid cezası verdi. Meksikalı pilot, pazar günkü yarışa 6. sıradan başlayacak. 
Kararda şu söylendi: "Hulkenberg, 13. viraja yaklaştığında hızlı turundaydı."
 
"Piste çıkış turunda olan Perez virajın tepe noktasındaydı ve Hulkenberg onun geçmek için yarış çizgisinden ayrılmak zorunda kaldı. Hulkenberg bu virajda gaza erken yüklenip erken fren yapmak zorunda kaldı."
 
"Perez'in aracından gelen ses kayıtlarını inceleyen Komiserler; takımın Perez'in önünde yavaşlayan araca odaklandığını, Perez'e Hulkenberg'in arkasında olduğuna dair bir uyarıda bulunmadığını ve Hulkenberg'i engellemekten kaçınmak için çok geç kaldığını gözlemledi."
 
"Komiserler, Q1 seansı sırasında takımın ve pilotun karşı karşıya kaldığı dinamik durumu takdir etmekle birlikte, Perez'in Hulkenberg'i 'gereksiz yere engellediğini' tespit etmiş ve daha önceki cezalarla tutarlı olarak üç sıra grid cezası vermiştir."
 
Hulkenberg, Q1'deki bu olayın kendisinde birkaç onda bir saniyeye mal olduğunu dile getirdi.
 
"O tur sanırım benim ilk 1:17.9'lik turumdu ve birkaç onda bire mal oldu." 
 
"Sanırım [Perez] Meksika siestası yapıyordu ve aynaya bakmıyordu."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hamilton: "Aracın tutarsızlığı kafa karıştırıyor"
Sonraki haber Norris: "Red Bull ve Ferrari'lere karşı mücadele etmek zor olacak"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"

Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"

Formula 1
Avustralya GP
Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"
Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"

Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"

Formula 1
Avustralya GP
Hulkenberg: "Şu ana kadar bu pist pek iyi hissettirmiyor"
Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"

Formula 1
Avustralya GP
Ricciardo: "Aracın sınırlarını sonuna kadar zorluyorum"
Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Perez: "Bu hafta sonu yarışa nereden başladığınız önemli değil"

Perez: "Bu hafta sonu yarışa nereden başladığınız önemli değil"

Formula 1
Avustralya GP
Perez: "Bu hafta sonu yarışa nereden başladığınız önemli değil"
Perez: "Red Bull'un standartları diğer takımlardan daha farklı"

Perez: "Red Bull'un standartları diğer takımlardan daha farklı"

Formula 1
Perez: "Red Bull'un standartları diğer takımlardan daha farklı"
Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz"

Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Perez: "Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeliyiz"

Son Haberler

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

F1 Formula 1
Avustralya GP
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

F1 Formula 1
Avustralya GP
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye