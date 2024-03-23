Perez, Hulkenberg'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı!
Red Bull pilotu Sergio Perez, Avustralya Grand Prix'si sıralama turlarında Nico Hulkenberg'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı.
Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed after Qualifying
Glenn Dunbar / Motorsport Images
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