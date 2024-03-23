Perez, Hulkenberg'i engellediği için üç sıra grid cezası aldı!

Perez, Albert Park 13. virajda Hulkenberg'i engellediğinde Q1'de piste çıkış turundaydı.

Meksikalı pilot, Haas pilotunun arkasında olduğunu yarış mühendisi tarafından çok geç öğrendi.

Perez, takım arkadaşı Max Verstappen ve Ferrari pilotu Carlos Sainz'in arkasında 3. sırada yer aldığı sıralama turlarının ardından hakemler tarafından çağrıldı.

Hakemler Perez'e üç sıra grid cezası verdi. Meksikalı pilot, pazar günkü yarışa 6. sıradan başlayacak.

Kararda şu söylendi: "Hulkenberg, 13. viraja yaklaştığında hızlı turundaydı."

"Piste çıkış turunda olan Perez virajın tepe noktasındaydı ve Hulkenberg onun geçmek için yarış çizgisinden ayrılmak zorunda kaldı. Hulkenberg bu virajda gaza erken yüklenip erken fren yapmak zorunda kaldı."

"Perez'in aracından gelen ses kayıtlarını inceleyen Komiserler; takımın Perez'in önünde yavaşlayan araca odaklandığını, Perez'e Hulkenberg'in arkasında olduğuna dair bir uyarıda bulunmadığını ve Hulkenberg'i engellemekten kaçınmak için çok geç kaldığını gözlemledi."

"Komiserler, Q1 seansı sırasında takımın ve pilotun karşı karşıya kaldığı dinamik durumu takdir etmekle birlikte, Perez'in Hulkenberg'i 'gereksiz yere engellediğini' tespit etmiş ve daha önceki cezalarla tutarlı olarak üç sıra grid cezası vermiştir."

Hulkenberg, Q1'deki bu olayın kendisinde birkaç onda bir saniyeye mal olduğunu dile getirdi.

"O tur sanırım benim ilk 1:17.9'lik turumdu ve birkaç onda bire mal oldu."

"Sanırım [Perez] Meksika siestası yapıyordu ve aynaya bakmıyordu."