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Perez: "Horner, takımımızın 'kilit' bir oyuncusu"

Sergio Perez, yeni sezonda Red Bull Racing ekibi olarak kenetlenmenin önemli olduğunu ve takım patronu Christian Horner'ın takımın 'kilit bir oyuncusu' olduğunu dile getirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Sergio Perez, Red Bull Racing

2024 sezonunda Red Bull'un yine baskın isim olacağı düşünülse de, şampiyonluk mücadelesinde başka takımların yer alıp almayacağı merak konusu.

15 Şubat'ta gerçekleşen RB20 lansmanında konuşan Perez, aracın şimdiye kadar iyi hissettirdiğini ancak net bir yorum yapmak için diğer araçların da görülmesi gerektiğini açıkladı.

Meksikalı pilot, "[Diğer araçlar hakkında da konuşmak için] testlere kadar bekleyeceğim."

"Simülatörde gerçekten iyi bir performans sergilediğimizi hissediyorum. Sadece hangi tutuş seviyelerinde çalışacağımızı seçmek çok zor."

"Gelişme kaydedip kaydedemediğimizi henüz bilmiyorum ancak düşük hız açısından daha iyi bir noktadayız gibi görünüyor." dedi.

Red Bull GmbH'nin, Horner hakkında soruşturma başlatmasıyla takım patronunun Red Bull'daki geleceğine ilişkin birtakım spekülasyonlar mevcuttu.

Red Bull pilotu Perez, bu konuya atıfta bulunarak 'ekip olmanın' öneminden bahsetti ve Horner'ın takımdaki öneminin altını çizdi.

Takımdaki genel modun önceki yıllara kıyasla farklı olup olmadığı sorusuna Perez, "Açıkçası, dışarıda bazı şeyler var."

"Ama en önemlisi bir ekip olarak bir arada kalmamız, iyi çalışmamız ve asıl amacımız olan şeyi; yani yarışmak için burada olduğumuzu ve bunu sevdiğimizi hatırlamamız."

"Sadece birlikte yarışacağız ve Christian'ın takımımız için kilit bir oyuncu olduğunu biliyoruz." yanıtını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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