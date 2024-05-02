Perez: "Horner, Red Bull'u her ihtimale karşı gelecek için çok iyi hazırladı"

Haftanın haberi Adrian Newey'nin sezon sonunda Red Bull'dan ayrılacağını açıklaması oldu; bu durum Milton Keynes merkezli ekipte bir krize yol açabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Perşembe günkü Miami'de konuşan Checo Pérez, Newey'nin ayrılığının mevcut kuralların son yılları için takımı olumsuz etkilemesini beklemediğini söyledi.

Bunun ideal bir karar olmadığını da kabul eden Perez şöyle devam etti: "Tabii ki güzel bir haber değil."

"Şimdiye kadar harika bir iş çıkardı; aynı zamanda benim iyi dostlarımdan birisiydi."

"Red Bull'da neredeyse 20 yıl geçirdikten sonra farklı farklı bir şeyler yapmak istemesini anlıyorum."

"Takım çok iyi gidiyor, sağlam bir organizasyon var ve tüm aerodinamik grup çok iyi çalışıyor. Takım Pierre [Wache], Enrico [Balbo] ve Ben [Waterhouse] ile çok güçlü bir organizasyona sahip."

"Takımın geleceği parlak görünüyor. Başka kimsenin ayrılacağını sanmıyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, during the driver introduction Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Geçmişte büyük isimler ayrıldığında bile başarılı kaldıklarını gördük çünkü bu tek bir kişiyle ilgili değil. Bu büyük bir organizasyon ve bence Christian Horner yeni nesli, Red Bull'da yaşanabileceklere hazırlama konusunda harika bir iş çıkardı."

"Elbette Adrian tecrübesiyle Red Bull felsefesine çok şey kattı. Gittiği her yerde aynı etkiye yaratabilir."

"Çok zeki, çok çalışıyor ve bir tasarımcıdan çok daha fazlası. Adrian aynı zamanda ayarları ve stratejileri de etkiliyor."

"Bir yarış hafta sonunda etrafımızda olması harikaydı."

Verstappen'in Newey'i takip ederek Red Bull Racing'den ayrılacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Perez, "Ben öyle düşünmüyorum çünkü herkes tamamen takıma bağlı. Bir kez daha harika bir sezon geçiriyoruz ve takımın önünde parlak bir gelecek var."

"Elbette çalışanlar gelip gidiyor ama ekibimiz hep güçlü kalıyor. Bu konuda başka bir değişiklik olacağını düşünmüyorum.” dedi.

Perez'in geleceği de 2024 sonrası için belirsiz.

Bu konuda Meksikalı pilot, “Bütün evraklar imzalanmadan sözleşmeniz olduğunu düşünemezsiniz. Ancak şu anda asıl önceliğim sözleşme değil."

"Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçiş haberinin ardından bu yıl sürücü pazarında işler oldukça erken gelişmeye başladı."

"Daha sonra herkes kendisi için en iyi seçenekleri aramaya başladı ama benim durumumda sözleşme imzalamanın an meselesi olduğunu düşünüyorum."

"Artık öncelik yarışlara ve yarışlara hazırlık." dedi.