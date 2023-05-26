Perez: "Herkes çok yakın"

Sergio Perez, özellikle ikinci seansta takım arkadaşı Max Verstappen'le aynı turları atmakta zorlandı ve geride kaldı.

Günü ancak yedinci tamamlayabilen Perez, seansın ardından şöyle dedi: "Bugün araç temposu anlamında harika bir gün değildi."

"İlk seans, ikincisine kıyasla benim açımdan biraz daha iyi geçti. Yarın için gözden geçirmemiz gereken pek çok şey var."

"Çocuklarla oturup bunları gözden geçirmem ve en iyi kısımları seçmem gerekiyor çünkü burada her ondalık büyük fark yaratıyor."

"Bunlar küçük şeyler, şu anda göze çarpan ciddi bir şey yok."

Gridin yakınlığıyla ilgili Perez, "Çok yakın görünüyor. Sıralama turlarında gerçek bir mücadele olacak, bu yüzden ilginç bir seans olabilir."

"Sıralama turlarında fark yaratacak şey lastikleri en iyi şekilde çalıştırmak ve onları doğru zamanda doğru aralığa getirmek olacak." dedi.