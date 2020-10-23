Perez: “Herhangi bir anlaşma imzalamadım”

Racing Point sürücüsü Perez, gelecek sene takıma Sebastian Vettel'in katılacak olmasıyla beraber koltuksuz kaldı ve yeni bir koltuk arayışında.

Gelecek sene Williams’a katılabileceği konusundaki söylentiler konusunda Perez, “Daha önce dediğim gibi, herhangi bir şey imzalamadım. Bu yüzden şu anda söyleyebileceğim pek bir şey yok.”

“Sezonun sonuna doğru geliyoruz, bu yüzden bazı sonuçlara yaklaşıyoruz ve sanırım yakında bazı şeyler söyleyebilecek bir pozisyona geleceğim.”

“Şu ana kadar herhangi bir şeyi ortaya çıkartmanın mantığı olduğunu düşünmüyorum, çünkü görüşmelerimi gizli şekilde yapmak istiyorum. Görüştüğümüz tüm takımlara saygılı olmamız gerektiğini ve şu anda herhangi bir şeyi tartışmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Kaç takımla görüştüğü sorulduğunda ise Meksikalı sürücü, “Çok fazla takım yok. Aslında az sayıda. Bir sayı veremem, ancak iyi bir projesi olan çok az takım var.” ifadelerini kullandı.