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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Perez: ''Her yarışta daha çok gelişiyorum''

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Geçtiğimiz hafta Bakü caddelerinde yapılan 2021 Azerbaycan Grand Prix'sinin kazananı Sergio Perez, her hafta sonu daha çok geliştiğini söyledi.

Perez: ''Her yarışta daha çok gelişiyorum''

Perez, Red Bull'daki ilk sezonuna istenilen tempoda başlamasa da, her yarışta bu temposunu daha da artırdı ve 2021 Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'sinde zaferi elde etti.

Böylelikle, Meksikalı pilot Formula 1 kariyerindeki ikinci galibiyetini almış oldu ve Red Bull, Takımlar Şampiyonası'nda Mercedes'le arasını açmayı başardı.

Fransa Grand Prix'sinden önce yapılan basın toplantısında, yeni takımıyla aldığı ilk galibiyeti nasıl kutladıkları sorulan Perez, ''Benim için biraz farklıydı, Milton Keynes'e gittim ve pazarlama ekibiyle birkaç gün geçirdim.''

''Çok fazla kutlama yoktu ancak yine de tüm takım için harika bir gündü. Kutlama açısından çok fazla keyfini çıkaramadık ancak umarım bir noktada, tekrar bir araya gelebiliriz. COVID kısıtlamalarıyla bir şeyler yapmak çok zorlaştı.'' cevabını verdi.

Meksikalı pilot, yeni takımına ve aracına alışmak için beş yarışın yeterli olacağını söylediği bir açıklama yapmıştı ve sezonun altıncı yarışı olan Bakü'nün özgüvenine ne kattığı sorulan Perez, her hafta sonu daha da geliştiğini söyledi.

''Kesinlikle gelişiyorum ve amacım da bunu sürdürebilmek, her hafta sonu daha da gelişebilmek. Günün sonunda, hâlâ iyi değişiklikler yapacak küçük detaylar buluyoruz. Araçtaki performansımın %100 olduğunu söyleyemem ancak daha altıncı yarıştayız ve iyi işaretler görüyorum. Gelişmeyi sürdürüyorum ve yılın kalanında iyi durumda olmalıyız.''

Bakü caddelerinde yaşanan lastik patlamaları hakkında da konuşan Meksikalı pilot, önemli olan şeyin güvenliği sağlamak olduğunu dile getirdi.

''Bakü'de gördüğümüz kadarıyla, Seb'in de söylediği gibi, tüm takımlar kurallara ve Pirelli'nin isteklerine uydu. Ancak bu bir sorun. Bakü'nün özel bir yer olduğunu biliyoruz fakat olanlar yine de bir sorun teşkil ediyor. Buna nasıl bir çözüm bulacaklarını göreceğiz ve böyle anlarda önemli olan şey güvenliği sağlayabilmek.''

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan IndyCar yarışını Perez'in vatandaşı Pato O'Ward kazandı ve Meksikalı Formula 1 pilot bunun ülkeleri için harika bir durum olduğunu açıkladı.

''Bence harikaydı. İki hafta sonu içinde, hem Formula 1'de, hem de IndyCar'da galibiyet aldık. Bu ülkemiz için harika.''

O'Ward'ın, Formula 1'de bir şans bulması durumunda seriye adapte olup olamayacağı sorulan Perez, ''Dürüst olmak gerekirse, Pato'nun harika bir yetenek olduğunu düşünüyorum.''

''IndyCar, Formula 1'den çok farklı ancak o Formula 1'e çok hızlı şekilde adapte olabilir. O, kesinlikle dünyanın en iyi sürücülerine karşı yarışacak kadar yetenekli.'' cevabını verdi.

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