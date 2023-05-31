Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Red Bull şimdiye kadar gerçekleştirilen altı yarışın tamamını kazanmayı başardı ve sezona damga vurmaya devam ediyor.

Monako'da gerçekleştirilen yarışın Red Bull adına zor geçmesi bekleniyordu fakat Max Verstappen üstün bir performansla zafere ulaştı.

Diğer tarafta Sergio Perez, yaptığı hata nedeniyle yarışa son sıradan başladı ve hafta sonunu puansız kapattı.

İspanya GP öncesi açıklama yapan ikili, hafta sonu için pozitif konuştular.

Verstappen, "Hepimizin çok iyi bildiği piste geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Pistin yeni konfigürasyonunu görmek ilginç olacak."

"Bu pistle ilgili harika anılarım var. Özellikle de ilk Formula 1 zaferimi almak burayı benim için çok özel yapıyor."

"Ayrıca Barselona güzel bir şehir, bu hafta sonunu epey seviyorum. Umarım hava güzel olur" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Alessio Morgese

Sergio Perez ise eğer iyi bir hafta sonu geçirirse zafere ulaşacağından emin.

"Monako yarışı benim için bir felaketti. Her şey ters gitti. Bu hafta sonu en yüksek seviyeye dönmek için her şeye yeniden başlamak zorundayız."

"Takıma sıkı çalışmalarının karşılığını iyi bir sonuçla ödemek istiyorum."

"En hızlı araca sahip olduğumuzu ve pistin bize uygun olduğunu biliyoruz fakat bunu yapmak için tüm hafta sonunu mükemmel geçirmem gerekiyor. "

"Max ile şampiyonluk mücadelesine devam edebilmek için hız ve istikrar yakalayıp, birkaç zafer almalıyım. Barselona'da doğru olanı yaparsam, kazanabileceğimi düşünüyorum, ki hedefim bu olacak."