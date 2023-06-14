Perez, her şeye rağmen şampiyonluktan vazgeçmiyor
Meksikalı sürücü, Max Verstappen’i yenebilmek için sezonun başındaki formunu fırlatma rampası olarak kullanabileceğine inanıyor.
Azerbaycan GP'sinin ardından Verstappen'in sadece altı puan gerisinde yer alan Perez, sonrasında pek iyi olmayan üç yarış geçirdi ve 53 puan geriye kadar düştü.
Son olarak İspanya GP'sinin ardından Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan Perez'in tweet'inde ‘’Bu hafta sonu kesinlikle daha fazlasını bekliyordum, podyumun mümkün olduğunu düşünüyordum, şimdi biraz dinlenme ve Kanada’ya odaklanma vakti." ifadeleri yer aldı.
Kariyerinde şampiyona liderliği dahi görmeyen Perez, buna rağmen Verstappen’i yenebileceğini düşünüyor.
Perez, ‘’Sezonun başlangıcından beri Max’in dengi oldum."
‘’Max ile takım arkadaşı olmak muhtemelen yapabileceğiniz en zor şeydir, çünkü kendisi pek hatası olmayan bir sürücü fakat ben onu yenmemin mümkün olduğuna inanıyorum.’’
‘’Monaco ön elemesindeki kaza olmasaydı ve ben yarım saniye daha geri olsaydım o zaman daha çok endişelenirdim, hız orada.’’
‘’Yeni otomobile daha iyi uyum sağladım.’’
‘’Geçen yıl yaşadığımız zayıflıkları anlıyorum, yarış haftasına yaklaşıyoruz ve yarış hazırlıkları, anlayışı şimdiden çok daha yüksek bir seviyede.’’
‘’Şu ana kadarki sezonun en önemli artısı bu.’’ dedi.
Son Haberler
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular
Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular
Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!
Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor! Ford, fabrika desteğiyle Dakar Rallisi'ne giriş yapıyor!
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım" Verstappen: "Montreal'de geçen yılı tekrarlamaya çalışacağım"
Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor Baba Stroll, Montreal'de iki araçla birden podyum görmek istiyor
Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular
Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular Sentetik (eYakıt) yakıtlı bir geleceğe ilişkin büyük sorular
Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"
Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde" Red Bull: "Yeni sert hamurun etkisi minimum düzeyde"
Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor
Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor Sebastian Vettel, Eylül ayında Nürburgring'de Red Bull direksiyonuna dönüyor
Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi
Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi Red Bull, bütçe sınırı nedeniyle personel kaybetmelerinden şikayetçi
Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"
Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya" Prost: "Perez 'imkansız' bir görevle karşı karşıya"
Montreal'de yağmur bekleniyor
Montreal'de yağmur bekleniyor Montreal'de yağmur bekleniyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.