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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Perez, her şeye rağmen şampiyonluktan vazgeçmiyor

Meksikalı sürücü, Max Verstappen’i yenebilmek için sezonun başındaki formunu fırlatma rampası olarak kullanabileceğine inanıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing

Azerbaycan GP'sinin ardından Verstappen'in sadece altı puan gerisinde yer alan Perez, sonrasında pek iyi olmayan üç yarış geçirdi ve 53 puan geriye kadar düştü. 

Son olarak İspanya GP'sinin ardından Twitter hesabından kısa bir açıklama yapan Perez'in tweet'inde ‘’Bu hafta sonu kesinlikle daha fazlasını bekliyordum, podyumun mümkün olduğunu düşünüyordum, şimdi biraz dinlenme ve Kanada’ya odaklanma vakti." ifadeleri yer aldı.

Kariyerinde şampiyona liderliği dahi görmeyen Perez, buna rağmen Verstappen’i yenebileceğini düşünüyor.

Perez, ‘’Sezonun başlangıcından beri Max’in dengi oldum."

‘’Max ile takım arkadaşı olmak muhtemelen yapabileceğiniz en zor şeydir, çünkü kendisi pek hatası olmayan bir sürücü fakat ben onu yenmemin mümkün olduğuna inanıyorum.’’

‘’Monaco ön elemesindeki kaza olmasaydı ve ben yarım saniye daha geri olsaydım o zaman daha çok endişelenirdim, hız orada.’’

‘’Yeni otomobile daha iyi uyum sağladım.’’

‘’Geçen yıl yaşadığımız zayıflıkları anlıyorum, yarış haftasına yaklaşıyoruz ve yarış hazırlıkları, anlayışı şimdiden çok daha yüksek bir seviyede.’’

‘’Şu ana kadarki sezonun en önemli artısı bu.’’ dedi.

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