Perez: "Her şey normale döndüğü zaman çok hızlı olacağım"

Red Bull pilotu Sergio Perez, geçen yıl Racing Point takımıyla harika bir sezon geçirmiş ve yılı dördüncü sırada tamamlamıştı.

Bu yıl Red Bull'a geçen ve RB16B'ye uyum sağlamakta zorlanan Perez, Imola'daki sıralama performansı dışında çarpıcı bir iş yapmayı başaramadı.

İspanya'daki sıralama turlarında geride kaldı ve yarışta uzun süre McLaren pilotu Daniel Ricciardo'yu geçemeyince, yarışı ancak beşinci bitirebildi.

Perez, henüz ritim yakalamaya ve araca adapte olmaya çalıştığını belirtirken, her şey normale döndüğü an çok daha hızlı bir pilot haline geleceğini söyledi.

Perez şöyle konuştu: “Hafta sonu boyunca ilerlemeye devam etmek ve tutarlı bir performans sergilemek çok önemli."

"Fakat yeni bir piste gittiğimiz zaman, ritim yakalamam daha uzun sürüyor. Henüz araçta pek rahat değilim. Bir şeyler zaten işe yaramaya başlıyor, fakat her şey değil. Her şey normale döndüğünde, mükemmel hıza sahip olacağım."

"Araca olan güvenim giderek artıyor. Hafta sonu bittiği zaman her seferinde yarış hafta sonuna o noktada başlamanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Pistte çalışmak için çok az zamanımız olduğunda hız bulmak kolay olmuyor."

"Tabii ki yarış sonuçlarına üzülüyorum. İspanya'da Daniel Riccardo'nun önüne geçmek uzun zamanımı aldı. Ana düzlükte inanılmaz derecede hızlıydı ve orada onu geçmem çok zordu."

"Bu hafta sonunu unutmak ve başardıklarımızdan sonuçlar çıkararak Monako'da her şeyi yeniden denemek istiyorum."

"Umarım bu, daha güçlü olmamıza yardımcı olur."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Esteban Ocon, Alpine A521, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images