Perez: "Henüz her şey belirsiz, sezon bitmiş değil"

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Test döneminde her koşulda sürüş yapan ve her koşulda hızlı görünen Red Bull, yeni sezona da şu anlık favori olarak giriyor.

Birçok kişi şimdiden sezonun bittiğini söyleyip yelkenleri suya indirmiş vaziyette, ancak testlerin göz ardı edilemeyecek değişkenlerle ilerlediğini söyleyen Perez'e göre hiçbir şey belli değil.

Perşembe günü basın toplantısında konuşan Perez, "Hayır, bence bu sadece sabırlı olma meselesi. Henüz kimse kimsenin nerede olduğunu bilmiyor. Bahreyn çok benzersiz bir pist. Pist gün içinde oldukça fazla değişiyor. Dolayısıyla şu anda pek çok belirsizlik var."

"Ancak bu belirsizlik sona ermek üzere, sanırım Cumartesi günü tüm araçlar piste çıktığında neyin ne olduğunu göreceğiz."

"Kesinlikle doğru yöne doğru iyi bir adım attık, çok daha iyi hissediyoruz. Dolayısıyla ivmemizi devam ettirmek istiyoruz."

"Aracı daha iyi anladığımızı ve daha iyi bir pakete sahip olduğumuzu düşünüyorum. Testler sırasında kendimi çok rahat hissettim. Gerçekten iyi bir temelimiz var."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Takımdaki üçüncü sezonuna hazırlanan Perez, öncesinde tam yedi sezon boyunca Force India/Racing Point için yarışmış ve burada hayal kırıklığıyla geçen McLaren macerasının ardından kariyerini kurtararak kendini yeniden kanıtlamıştı.

Eski takımı kendisinin ardından Aston Martin adını alarak yeniden yapılanmaya gitti ve bu sezon ön grubu zaman zaman rahatsız etmesini bekleyenler var.

Aston Martin'in rekabetçi olup olmayacağı sorulan Perez, "Testlerde çok güçlü göründüler, yıl boyunca çok güçlü olacaklar. Gerçekten harika bir takımdan söz ediyoruz, önde yarışıyor olmaları beni çok mutlu edecek."

Takımda halen iyi arkadaşlarım var, dolayısıyla hak ettikleri adımı atmış olmalarından dolayı çok gurur duyacağım. Fernando Alonso'nun en önde mücadele etmesi spor için de harika bir haber."

"Ne kadar hızlı olacaklarını analiz etmek gerçekten zor. Pist oldukça fazla değişiyor. Bu yüzden herhangi bir referans almak imkansız. Hangi yakıt yüklerini kullandıklarını bilmiyorsunuz, ayrıca yüksek yakıtlı sürüşleri farklı miktarda yakıtla yapabilirsiniz. Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Ancak kesinlikle güçlüler. Çok güçlü olduklarını söyleyebilirim." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Söz konusu lastik korumak ve yarış performansı olduğunda elit bir isim olan Perez'in geçen sene bu hususlarda zorlandığını ve sonuç itibariyle birçok yarışta istediği stratejiye oturamadığını da görmüştük.

Bu yıl lastik bileşenleri belli oranda değişti, dolayısıyla ciddi sıkıntılar yaşanması beklenmiyor.

Max Verstappen'in "ön lastiklerin daha iyi, arka lastiklerin daha kötü" hissettirdiği görüşüne katılan Perez yine de genel olarak değişikliklerden memnun.

Perez, "Arka lastikler bu sene daha kötü bir yöne doğru bir adım attı, ama bence günün sonunda bu iyi bir şey çünkü geçen yıl lastikler gerçekten berbattı. Arka taraf oldukça istikrarlı kalırken ön taraf gittikçe kötüleşiyordu."

"Bu lastikler en azından pilot faktörünü de hesaba katıyor, geçen yıl ön taraf çok zayıftı ve lastikler ölüyordu, şimdi ise iki taraf çok daha uyumlu. Arka taraf biraz daha güçlü, yine de ön taraf çok zorlanmayacak."

"Dediğim gibi, geçen yıl ön taraf ölüp gittiği için hiçbir şey yapamıyordum. Bu yüzden daha kontrol edilebilir bir lastiğe sahip olmanın herkese yardımcı olacağını düşünüyorum. Pirelli'nin her iki lastiği biraz daha bir araya getirmesinin lastiklerin bakımına yardımcı olacağını düşünüyorum."

"Arka tarafın biraz gevşediği doğru, ancak bu sayede ön taraftaki aşınmayı engelleyebileceksiniz. Pirelli bu konuda doğru yönde ilerliyor."