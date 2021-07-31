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Perez: "Hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi görünüyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, RB16B'nin hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi göründüğüne dikkat çekti.

Perez: "Hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi görünüyoruz"

Meksikalı pilot, cuma günkü her iki seansta da Max Verstappen'in epey gerisinde kaldı ve önceki yarışlarla benzer bir tablo vardı. 

Verstappen esasen aracın dengesinden memnun değildi ve cuma gününü üçüncü en hızlı isim olarak tamamladı.

İlk seansta 0.9, ikinci seansta ise 0.8 saniye geride kalan Perez, buna rağmen hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi göründüklerini belirtti.

Meksikalı pilot şöyle konuştu: "Araç hem kısa hem de uzun sürüşlerde iyi hissettirdi. Hızımızın oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

"Her iki antrenman seansında da hızlıydım ve daha fazla zaman bulabileceğimi düşünüyorum. Her iki seansta da biraz trafiğe takıldığımı düşünüyorum, bu yüzden yarınki sıralamalarda ekleyebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum, "

"Havanın hafta sonu boyunca değişeceği tahmin ediliyor. Bazıları için diğerlerinden daha elverişli olabilecek küçük bir bilinmeyen faktör var. Durumun kimin için daha iyi olacağını göreceğiz."

"Cuma günü iyi adımlar atmayı başardık ve ilerlemek için sıralama turlarında önce ne yapmamız gerektiğine dair net bir fikre sahibiz. Bu yüzden hafta sonunun geri kalanı için iyimserim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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