Perez: "Hediyeye ihtiyacım yok"

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Red Bull şu anda hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu garantilemeyi başardı ve artık önlerinde iki hedef var: Birincisi Sergio Perez ile şampiyona ikincisi olmak, ikincisi Verstappen ile bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kırmak.

Bu hafta sonu yapılacak Meksika GP, Perez'in kendi ülkesinde gerçekleştirilecek ve bazılarına göre Red Bull, Meksikalı sürücünün kazanmasına yardım edebilir.

Fakat Red Bull Racing pilotu, Mexico City'de kazanmak için takımın ya da takım arkadaşı Verstappen'in yardımına ihtiyacı olmadığını açıkladı.

ESPN'e konuşan Perez, "Galibiyetin bana hediye edilmesine ihtiyacım yok. Uzun yıllar boyunca hiçbir hediye almadan her şeyi kendi başıma yaptım, bana bir şey hediye edilmesine ihtiyacım yok."

"İşimi, nasıl mükemmel bir hafta geçirebileceğimi ve Mexico City'de nasıl galibiyet için mücadele edeceğimi düşünüyorum."

"Sezonun kalan üç yarışında da galibiyet için mücadele etmek istiyorum. Elbette şampiyona ikinciliğinin üçüncülükten daha iyi olduğuna şüphe yok ama benim için şampiyon olmak çok daha önemli." dedi.

Perez, yeni motorun kendisine yardım edip etmeyeceği sorusuna ise, "Honda motorlarının özelliği, kat edilen mesafe artsa da verimini kaybetmemesi. Fakat Austin'de güç ünitesini değiştirdik çünkü artık ömrünün sonuna gelmişti ve Meksika'daki yarış için yeterli olmayacaktı." cevabını verdi.

Perez son olarak 2021 Abu Dhabi GP'de Verstappen'e yardım ettiği için kendisini eleştirenlere, "O zaman durum farklıydı ve ben de ona farklı türde yardım ettim. Benzer bir durumda Max'in de benim için aynı şeyi yapacağından şüphem yok." yanıtını verdi.