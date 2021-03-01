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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Hedefimiz kazanmak"

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, Editör

Sergio Perez, bu yılki hedeflerinin kazanmak olduğun kabul etse de, bunun tamamen yeni aracın hızına bağlı olacağını söyledi.

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Perez: "Hedefimiz kazanmak"

Sergio Perez, Racing Point takımında geçirdiği yılların ardından bu yıl Red Bull takımı ile mücadele edecek.

Avusturyalı ekip, son iki yılda Max Verstappen'in yanındaki isimlerden verim alamadı ve Perez'in bu grafiği tersine çevirmesi bekleniyor.

Diğer tarafta Mercedes yine aynı sürücü kadrosunu koruyacak ve büyük oranda geçen yılki araçlar kullanılacağı için yine avantajlı olacak.

Ancak Perez, temkinli olmayı tercih etse de, hedeflerinin kazanmak olduğunu gizlemiyor.

Formula 1'de 191 yarışa çıkan Perez, "Hedefimizin kazanmak olduğunu düşünüyorum."

"Ancak bununla ilgili bir süreç var. Zirveye çıkmamız gerekiyor ve umarım aracımız bunun için yeterince iyi olur. Yine de bekleyip görmeliyiz."

"Mercedes, son birkaç yılda iyi bir avantaja sahipti ve bu yüzden umarım bu sezon aradaki farkı kapatabilir ve onlara zor anlar yaşatabiliriz." dedi.

Meksikalı pilot, yeni takım arkadaşı Verstappen'le çalışmak içinse sabırsızlanıyor.

“Max harika bir yetenek ve onunla çalışmaya başlamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Çok doğal bir yeteneği olduğunu ve teknik olarak da çok güçlü olduğunu görebiliyorsunuz."

"Bu yüzden takım için olabildiğince çok puan almak için mücadele etmeye başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

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Editör Kemal Şengül

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