Perez: "Hedefimiz kazanmak, cadde pistlerini çok seviyorum"

Üç haftalık aranın ardından Azerbaycan GP'si ile dönen Formula 1'in heyecanlı bir hafta sonuna imza atacağını söyleyebiliriz, nitekim yeni sprint formatı nedeniyle bir tarihe tanıklık edeceğiz.

Kısaca özetlemek gerekirse, yeni sıralama formatıyla beraber sprint yarışlarının ana yarışın gridini belirlemesi uygulaması kaldırıldı, bunun yerine sprint yarışları tamamen bağımsız ve kendi sıralama turuna sahip seanslar şeklinde gerçekleştirilecek.

Bakü pistinin en başarılı ismi olarak bilinen Sergio Perez, yeni formata uyum sağlamak için ilk antrenmandan itibaren çok iyi performans sergilemeleri gerektiğini söylüyor.

Perez, "Geçen yıl takım olarak Bakü'de harika bir sonuç elde ettik ve herkes cadde pistlerini sevdiğimi biliyor, burada kazanmak her zaman hedefimizdir."

"Elbette yeni format araç ayarları açısından işleri zorlaştırıyor, ancak tüm takımlar aynı gemide, tek yapmamız gereken Cuma günü ilk dakikadan itibaren doğru bakış açısına sahip olmak."

"Avustralya'da pek de iyi bir yarış geçirmedim, yine de takım olarak bu yılki hedefimiz hem araçtan, hem de bizzat kendimden iyi bir performans almak. Sezonun geri kalanında bunu mümkün olduğunca çok gerçekleştirdiğimizden emin olmamız gerekiyor."

"Önümüzdeki altı hafta içinde beş yarış var, farklı karakteristiklere sahip birçok pistte mücadele vereceğiz, böylece RB19'un gerçekten ne kadar iyi olduğunu da göreceğiz." dedi.