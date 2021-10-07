Perez: "Hedefim Türkiye GP'yi kazanmak"

2020 Türkiye GP'de sergilediği inanılmaz performans ile podyuma çıkmayı başaran Meksikalı pilot, bu seneki hedefinin galibiyet olduğunu söyledi.

Sorumuzu yanıtlayan Perez, "Geçen sene burada podyum aldım. Hedefim ise aynı. Takım için olabildiğince fazla puan toplamaya ve yarışı kazanmaya çalışacağız." yanıtını verdi.

Daha önce Sauber, McLaren ve Force India-Racing Point takımlarında mücadele eden Perez, 2021'de geçiş yaptığı Red Bull'da Honda ile olan işbirliği nedeniyle kariyerinde ilk defa tamamen fabrika desteği ile mücadele ediyor.

Fabrika desteğinin ne kadar destek sağladığına dair sorduğumuz soruya Perez, "Dürüst olmak gerekirse pek fazla fark yok."

"İstanbul Park'ta en çok zorlanacağımız alan pistteki asfalt olacaktır. Geçen sene de bu çok büyük sıkıntı yaratmıştı." yanıtını verdi.

2020'nin sonunda, Aston Martin olarak adı değişen Racing Point'te koltuğunu Sebastian Vettel'e kaybeden Perez, uzun bir süre koltuk arayışına girdikten sonra Alex Albon'un yerine Red Bull'a gelmişti.

Red Bull ile gelecek sene için kontrat imzalayan Perez, sadece bir senelik kontrat imzalayarak sözleşmesini yenilemişti. F1'deki geleceği hakkında konuşan Perez, "F1'de mücadele etmeye devam etmek istiyorum."

"Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Kendimi hem genç, hem de mücadeleye hazır hissediyorum. Bu nedenle burada yarışmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, is interviewed in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images