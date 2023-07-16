Perez: "Hedefim şampiyona ikinciliği"

Sergio Perez dün Madrid'de çok sıcak bir şekilde karşılandı; Gösteri etkinliği kapsamında İspanya'ya giden Perez, burada binlerce taraftara unutulmaz bir gösteri sundu.

Red Bull RB7 ile sürüş yapan Perez, Marca gazetesine verdiği röportajda V8 motorundan övgüyle bahsetti.

Perez şöyle dedi: "Günümüzde eksik olan şey işte bu ses."

"Modern Formula 1 araçlarıyla böyle bir gösteri sunmak çok daha sıkıcı olurdu çünkü daha sessizler."

"Madrid'de olmak çok güzel, buraya gelmeyi çok seviyorum. Burası benime vim gibi." dedi.

Ardından kendisine İspanyol pilotlar soruldu.

Perez, "Alonso bu yıl herkese büyük bir sürpriz yaptı, Aston Martin onunla beraber ileriye doğru büyük bir adım attı."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Fakat son yarışta McLaren da sürpriz yaptı. Yeni düzenlemelere geçişin ardından Formula 1'deki mücadele bir bütün olarak arttı."

"Carlos Sainz da Fernando gibi harika bir pilot. Onları karşılaştırmanın anlamı yok. İspanya onların başarılarına sevinmeli çünkü İspanyol motor sporları tarihinde böyle bir an bir daha yaşanmayabilir." dedi.

Ardından mevcut formuyla ilgili şöyle dedi: "Formula 1'de sadece Abu Dhabi'den sonra nerede olduğunuz önemlidir."

"Şampiyonada ikinci sıradayım ve bazı yarışlar kazandım. Kötü hafta sonlarım oldu ama savaşmaya devam ediyorum ve daha fazlasının geleceğine eminim."

"Hedefim şampiyonada ikinci sırada kalmak fakat şu noktada sadece Macaristan Grand Prix'sini düşünüyorum."

"Bu noktadaki önceliğim yaz tatilinden önceki iki yarışta iyi sonuçlar almak. Budapeşte'de podyuma çıkmayı umuyorum.