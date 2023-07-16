Kayıt Ol
Önceki / Vettel, 'olası bir rolle' F1'e geri dönüş ihtimaline kapıları kapatmıyor!
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Perez: "Hedefim şampiyona ikinciliği"

Red Bull pilotu Sergio Perez, kalan yarışlar için hedefinin şampiyona ikinciliği olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing,

Sergio Perez dün Madrid'de çok sıcak bir şekilde karşılandı; Gösteri etkinliği kapsamında İspanya'ya giden Perez, burada binlerce taraftara unutulmaz bir gösteri sundu.

Red Bull RB7 ile sürüş yapan Perez, Marca gazetesine verdiği röportajda V8 motorundan övgüyle bahsetti.

Perez şöyle dedi: "Günümüzde eksik olan şey işte bu ses."

"Modern Formula 1 araçlarıyla böyle bir gösteri sunmak çok daha sıkıcı olurdu çünkü daha sessizler."

"Madrid'de olmak çok güzel, buraya gelmeyi çok seviyorum. Burası benime vim gibi." dedi.

Ardından kendisine İspanyol pilotlar soruldu.

Perez, "Alonso bu yıl herkese büyük bir sürpriz yaptı, Aston Martin onunla beraber ileriye doğru büyük bir adım attı."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Fakat son yarışta McLaren da sürpriz yaptı. Yeni düzenlemelere geçişin ardından Formula 1'deki mücadele bir bütün olarak arttı."

"Carlos Sainz da Fernando gibi harika bir pilot. Onları karşılaştırmanın anlamı yok. İspanya onların başarılarına sevinmeli çünkü İspanyol motor sporları tarihinde böyle bir an bir daha yaşanmayabilir." dedi.

Ardından mevcut formuyla ilgili şöyle dedi: "Formula 1'de sadece Abu Dhabi'den sonra nerede olduğunuz önemlidir."

"Şampiyonada ikinci sıradayım ve bazı yarışlar kazandım. Kötü hafta sonlarım oldu ama savaşmaya devam ediyorum ve daha fazlasının geleceğine eminim."

"Hedefim şampiyonada ikinci sırada kalmak fakat şu noktada sadece Macaristan Grand Prix'sini düşünüyorum."

"Bu noktadaki önceliğim yaz tatilinden önceki iki yarışta iyi sonuçlar almak. Budapeşte'de podyuma çıkmayı umuyorum.

paylaşım
yorumlar

Vettel, 'olası bir rolle' F1'e geri dönüş ihtimaline kapıları kapatmıyor!
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
WSBK Imola 2. yarış: Bautista düştü, Toprak galibiyete uzandı!

WSBK Imola 2. yarış: Bautista düştü, Toprak galibiyete uzandı!

World Superbike
Imola

WSBK Imola 2. yarış: Bautista düştü, Toprak galibiyete uzandı! WSBK Imola 2. yarış: Bautista düştü, Toprak galibiyete uzandı!

Sainz: "Norris ile aramız harika"

Sainz: "Norris ile aramız harika"

Formula 1
Macaristan GP

Sainz: "Norris ile aramız harika" Sainz: "Norris ile aramız harika"

Roma E-Prix: İkinci yarış öncesi pole pozisyonu Dennis'in

Roma E-Prix: İkinci yarış öncesi pole pozisyonu Dennis'in

Formula E
Roma ePrix II

Roma E-Prix: İkinci yarış öncesi pole pozisyonu Dennis'in Roma E-Prix: İkinci yarış öncesi pole pozisyonu Dennis'in

Son Haberler

Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

MGP MotoGP
Kazakistan GP

Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı" Marquez: "Çocukken odamda Rossi'nin posterleri asılıydı"

Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"

Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"

F1 Formula 1

Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız" Piastri: "F1 takvimini yönetme konusunda duyarlı olmalıyız"

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

F1 Formula 1
Macaristan GP

Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor' Ricciardo, AlphaTauri ile F1'e dönüş mücadelesinden 'korkmuyor'

Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"

Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"

F1 Formula 1

Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık" Hulkenberg: "Geçmişte Marko ile birtakım görüşmeler yapmıştık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol