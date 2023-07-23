Perez: "Hedefim her hafta sonu podyuma çıkmak"

"İkinciliğe çok yaklaştık fakat son bölümde tur bindirmemiz gereken pek çok isimle karşılaştık."

"İdeal çizginin dışında pist çok kirliydi. Bundan ötürü lastiklere çok fazla kauçuk yapıştı ve bu da bize son bölümde epey zaman kaybettirdi."

"Yine de genel olarak takımın harika bir strateji seçtiğini düşünüyorum. Mükemmel bir sonuç elde etmeyi başardık."

Bu sonucun güvenini kazanmasına yardımcı olup olmayacağı sorusuna Perez, "Evet, kesinlikle öyle."

"Bence bu tür performanslar sergilemek size çok yardım ediyor."

"Şu andan itibaren tek umudum her hafta sonu podyuma çıkmak. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." yanıtını verdi.