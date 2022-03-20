Perez: "Hedefim birkaç sıra kazanmak"

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Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında fena bir iş yapmasa da, Max Verstappen'in 0.3 saniye gerisinde kalınca, dördüncü sırada yer aldı.

Yarışa iki Ferrari pilotu ve Verstappen'in ardında başlayacak olan Perez, "Seans gerçekten çok yakındı. Bence Ferrari, motoru çalıştırdığında gerçekten güçlü görünüyor, ortaya biraz daha fazla güç koyduklarını görebiliyoruz"

"Üçüncü bölümdeki turumu bir araya getirebilseydim biraz daha iyi olabilirdim, son virajda biraz vakit kaybettim. Fakat dördüncü sıra, bugünkü sıralama turları için önemliydi çünkü yarınki yarışta oyunun içerisinde olacağız."

"Bugün mükemmel değildi ama kilometrelerce uzakta da değiliz. Biraz hızlanmamız gerekiyor. Yine de sezonun daha ilk yarışındayız. Bu yüzden bence 2. ve 4. sıralar için hayal kırıklığına uğrayamayız."

"Yarın önümüzde uzun bir yarış olacak. Yani takım muazzam bir iş çıkardı. Bu yüzden hayal kırıklığına uğramak için ortada hiçbir neden yok. Yarın da iyi bir şansımız olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Önümüzde uzun bir yarış var ve neler yapabileceğimizi göreceğiz. Onlar (Ferrari) çok güçlü bir tempoya sahipler. Sanırım çok yakın olacak. Mücadeleye katılan başka takımlar da görebiliriz. Kim bilir? Gördüğünüz gibi farklar çok yakın."

"Yarış için iyimserim, her şey olabilir. Sıralama turlarında, hızlı turumda turu bir araya getiremedim ancak yarışta birkaç sıra kazanmayı umuyorum."

"Mücadelenin bu kadar yakın olması güzel. Taraftarları muhteşem bir yarışla mutlu etmek istiyorum. İlk turu iyi geçmemiz ve tüm yarış iyi bir tempoda kalmamız gerekiyor. Hedefim podyuma çıkmak, duble takım için harika olurdu." dedi.

İlk virajda bir fırsata sahip olup olmayacağı sorulduğunda Perez, "Elbette bu, iyi bir fırsat ama önümüzde uzun bir yarış var. Sabırlı olmalıyız. İyi bir fırsat varsa değerlendiririz. Fakat biliyoruz ki bu önümüzde uzun bir sezon var, önümüzde yarın uzun bir yarış var. Şimdilik sabırlı olmamız lazım." dedi.

Perez, Mercedes'in geride kalmasına ise şaşırdığını kabul etti.

"Bir bakıma evet, onların zirveye daha yakın olmasını beklemiştim ama fark o kadar büyük değil. Durum gerçekten değişebilir çünkü gidilecek daha 23 yarış var. Bu yüzden oldukça hızlı dönebilirler. Bunu daha önce görmüştük."

"Sadece birinci yarıştayız, gidecek daha çok yarış var."

Güç düzenindeki en büyük sürpriz sorulduğunda, "Sürpriz yok. Ferrari'nin, gerçekten güçlü bir motora sahip olduğunu müşteri takımlarıyla birlikte açıkça görebiliyoruz, orada gerçekten güçlü görünüyorlar."

"Fakat motor beni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sonuçta şu anda bizi, bulunduğumuz yere bu motor getirdi ve yarınki yarışı kazanabiliriz. Önümüzde uzun bir sezon var. Şu anda en hızlı motor kesinlikle onlarda. Ancak işler oldukça hızlı değişebilir." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images