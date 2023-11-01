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Perez: "Hedefim artık şampiyona ikinciliğini korumak"

Sergio Perez, kendi ülkesinde yarış dışı kalmasının ardından Brezilya'da daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi umuyor.

Editör Ezel Tan
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Sergio Perez, Red Bull Racing, sıralama sonrasında Parc Ferme'den el sallıyor

Sergio Perez, liderlik için atağa kalktığı Meksika GP'nin ilk virajında Charles Leclerc ile temas yaşamış ve yarış dışı kalmıştı.

Yarışın ardından epey duygusal görünen Perez, hatasını kabul etmişti.

Bu hafta sonu Brezilya GP yapılacak ve Perez'in hedefi yeniden iyi puanlar alıp, şampiyona ikinciliğini korumak.

Hafta sonu öncesinde konuşan Perez, şöyle dedi: "Mexico City'deki yarış benim için yıkıcı geçti fakat sporda işler böyle yürüyor. Olanlar hakkında düşünmeye devam edemezsiniz."

"Kendi ülkemdeki yarışı kazanmayı diğerlerinden daha çok istiyordum ama bu şans artık elimden gitti. Şimdi hedefim sezonu ikinci sırada tamamlamak."

"Brezilya'da başarılı bir hafta sonu geçirmemiz gerekiyor. Bunu başarabileceğimize eminim."

"Geçen hafta sonu, atılan adımlar sayesinde her şey yoluna girmeye başladı; artık araçta kendimi rahat hissediyorum ve takımla birlikte hem doğru tempo hem de doğru ayarları bulmuş durumdayız."

"Brezilya'da baş edilmesi gereken zorluklar Mexico City'dekilerden oldukça farklı fakat ilginç bir piste gideceğiz ve hafta sonu puan kazanmak için iki fırsat olacak."

"Elbette sprint hafta sonlarında doğru ayarları bulmak daha zor ama elimizden geleni yapacağız."

Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez'in aracındaki hasar

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull Racing RB19 pilotu Sergio Perez'in aracındaki hasar

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