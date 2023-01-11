Perez: "Hedefim 2023'te şampiyonluk savaşı vermek"
Red Bull pilotu Sergio Perez, 2023 için hedefini şampiyonluk için mücadele etmek olarak belirledi.
2022'de Red Bull'daki ikinci yılını geçiren Sergio Perez, şampiyona ikinciliğini Abu Dhabi'deki final yarışında Charles Leclerc'e kaybetti.
Fakat 2022, her halükarda Perez'in Red Bull'daki en başarılı sezonuydu ve kendisine gelecek için epey umut vermiş durumda.
Perez, zorlu geçen yıla ve Max Verstappen'in epey ardında kalmasına rağmen 2023'te şampiyonluk için mücadele etmeyi umuyor.
Perez, "Sürekli olarak kendi üzerinde çalışıyorum."
"Geçen sezonun başında araçtan memnundum, direksiyon başında rahattım ama yavaş yavaş bu his kayboldu."
"F1 pilotları sürekli yeni zorluklarla mücadele ediyor ve hissiyatıma bakarsam, şu anda formumun zirvesindeyim."
"Bundan gerçekten faydalanmak ve 2023'e çok yüksek bir seviyede başlamak istiyorum."
"2022'nin başında birkaç dayanıklılık sorunu yaşadık ancak sezon benim için iyi başladı çünkü başlangıçtan itibaren şampiyonluk için çekişiyordum."
"Sonra birkaç kötü yarış geçirdim ve mücadelenin dışına düştüm. Takım ve ben, bunun bir daha tekrarlanmaması için çok çalıştık."
"Sonuçların istikrarlı olmasını sağlamak önemli. Eğer aracımız 2023'te de 2022'deki kadar iyi olursa, yeniden şampiyonluk için savaşmaya başlayabilirim." dedi.
Perez, 2022'de iki galibiyet alabilirken, Verstappen aynı süreçte 15 zafer elde etti.
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