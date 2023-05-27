Perez: "Hayal kırıklığı yaşıyorum, yarışta bir şey yapabilmek çok zor olacak"

Geçtiğimiz yılın Monako GP galibi Sergio Perez, sıralama turlarının henüz ilk 10 dakikası dahi bitmemişken kaza yaptı. Perez, bu büyük hatasıyla birlikte sezonun en önemli sıralama turlarına sadece 7 dakika sonra veda etmiş oldu

İlk virajın girişinde aracın arkasını kaybeden Perez, sol tarafta yer alan bariyerlere oldukça sert bir şekilde çarptı.

Meksikalı pilot arkadan kaymayı oldukça geç yaşadığından ve bariyerler çok yakın olduğundan, arka tarafın kopmasının ardından Perez'in yapabilecek pek bir şeyi yoktu.

Neyse ki Meksikalı pilotun durumu iyiydi ancak RB19 pek de iyi durumda değildi. Aracın sol tarafı ağır hasar almıştı ve güç ünitesi ile aktarma organları da hasar almış olabilir.

Ayrıca Meksikalı pilotun Monako GP'ye son sıradan başlayacağını düşünürsek, yarın için belki de puan alması bile artık çok zor.

Büyük bir hata yaptığını söyleyen Perez, yarışta işinin hiç kolay olmayacağının farkında.

Seansın ardından konuşan Red Bull pilotu, şunları söyledi: "Hafta sonu iyi gidiyordu, dengeden memnundum. Q1'de doğal olarak her tur biraz daha gelişip yeni limitler buluyorsunuz ancak kaza yaptığım turda virajın girişinde arka tarafı kaybettim ve oldukça geç kaybettim."

"Çok geç kaybedince de araçta bir yolcuya dönüştüm, gidebilecek ya da yapabilecek bir şeyim yoktu. Virajı kesemezdim ya da duvara sadece dokunup virajdan çıkamazdım."

"Çok büyük bir hata yaptım ve takımımdan özür diliyorum."

"Hayal kırıklığı yaşıyorum, yarın yarışta herhangi bir şey yapabilmek çok zor olacak."

Marshals remove the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, from the circuit after a crash in Q1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images