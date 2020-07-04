Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Yarış:
20 Saat
:
55 Dakika
:
41 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Hava koridoru olmadığı için düzlüklerde vakit kaybettim"

paylaşım
yorumlar
Perez: "Hava koridoru olmadığı için düzlüklerde vakit kaybettim"
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 15:53

Racing Point pilotu Sergio Perez, sıralama turlarının son bölümünde yavaş kalmasını hızlı turunda hava koridorundan faydalanamamasına bağlıyor.

Sergio Perez, antrenman turlarının ardından ilk beşe girecek gibi görünüyordu ancak sıralama turlarında altıncı en iyi dereceyi yaptı.

İki Mercedes ve iki Red Bull'a ek olarak McLaren'dan Lando Norris'e geçilen Perez, genel olarak hava koridoru eksikliği çektiğini ve bu yüzden düzlüklerde vakit kaybettiğini belirtti.

Perez, "Sanırım Q2'deki zamanımı yaptım. Q3'te daha fazla zaman bulamadım. Üçüncü bölümde herhangi bir hava koridoru yoktu. Tek başımaydım. Evet, şanssızdık. Albon ile aynı zamanı yaptım ve maalesef o daha önce yaptı, ama bunun dışında performans iyiydi."

"Son derece temiz bir tur olduğunu düşünüyorum. Pistin her kısmında iyiydi. Söylediğim gibi, sanırım düzlüklerde biraz fazla zaman kaybediyordum, çünkü önümde kimse yoktu, Q2 zamanımla karşılaştırıldığında bana gerçekten zarar verdi. Ama sanırım yarın için iyi bir yerdeyiz. Bence yarış tempomuz rekabetçi olmalı ve ilk turdan itibaren daha ileride olmayı hedeflemeliyiz.

"Aracı sürerken kendimi daha güvende hissedebiliyorum ve bu, çok fazla fark yaratıyor. Bence araç çok tutarlı. Pist çıkardığımız ilk andan itibaren tutarlıydı. Sert, hafif veya ters rüzgar fark etmeksizin tüm farklı senaryolarda iyi çalışıyor. Bu yüzden kesinlikle kendime çok güveniyorum ve özellikle yarın için güvenim tam. Bence yarış tempomuz güçlü olacak. Açıkçası yarın diğerlerinin nerede olduğu büyük bir bilinmeyen. Ama kesinlikle mücadelenin içerisindeyiz."

"Bence McLaren'ın bizimle birlikte olmalarını bekliyorduk. Sadece sıralama turlarında gerçek pozisyonumuzun ortaya çıkacağını biliyorduk. Bütün hafta sonu mücadeledeydik, ama Norris ve McLaren iyi bir tur attı. Söylediğim gibi McLaren'ın orada olmasını beklemiştik."

“Ferrari, Red Bull ve Renault, hepimiz çok yakınız. Mercedes dışında gridin geri kalanı çok yakın. Yarın lastik aşınması ilginç olacak, çünkü yarış için beklenen şartlar ve pist sıcaklığı hakkında hiçbir deneyimimiz yok."

"İyi bir yarış yapabiliriz. Bence ilk turda savaşabilir ve pozisyon kazanabiliriz. Yarın taraftarları evlerinde eğlendireceğiz."

 
Sonraki haber
Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

Önceki haber

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

trending Bugün

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!
Formula 1 / Formula 1
2s

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"
Formula 1 / Formula 1
43dk

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

Vettel, Ferrari'nin son bölüme kalamaması karşısında şaşkın
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel, Ferrari'nin son bölüme kalamaması karşısında şaşkın

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"
Formula 1 / Formula 1
30dk

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!
Formula 1 / Formula 1

Resmi: Red Bull, Mercedes'in DAS sistemini protesto etti!

Abiteboul doğruladı: "Alonso ile görüşüyoruz"
Formula 1 / Formula 1
2s

Abiteboul doğruladı: "Alonso ile görüşüyoruz"

Canlı Anlatım: Avusturya GP sıralama turları
Formula 1 / Formula 1
3s

Canlı Anlatım: Avusturya GP sıralama turları

Son Haberler

Perez: "Hava koridoru olmadığı için düzlüklerde vakit kaybettim"
Formula 1 / Formula 1
20dk

Perez: "Hava koridoru olmadığı için düzlüklerde vakit kaybettim"

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"
Formula 1 / Formula 1
30dk

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"
Formula 1 / Formula 1
43dk

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP: Pole pozisyonu tur rekoruyla Bottas'ın, Mercedes 1-2!

2s
2
Formula 1

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

43dk
3
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin son bölüme kalamaması karşısında şaşkın

1s
4
Formula 1

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

30dk
5
Formula 1

Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor

1s

Son Videolar

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

F1 2020 sezon ön incelemesi 21:37
Formula 1

F1 2020 sezon ön incelemesi

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun F1'i değiştirdiği dönem

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP 03:41
Formula 1

Grand Prix Greats – Kaotik 2005 Amerika GP

Son Haberler

Perez: "Hava koridoru olmadığı için düzlüklerde vakit kaybettim"
F1

Perez: "Hava koridoru olmadığı için düzlüklerde vakit kaybettim"

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"
F1

Hamilton: "Bu kadar fark olmasını beklemiyorduk"

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"
F1

Leclerc: "Aracın hızı 'şimdilik' bu"

Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor
F1

Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor

Bottas: "Aracı limitlerine kadar zorladım"
F1

Bottas: "Aracı limitlerine kadar zorladım"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.