Perez: "Hava koridoru olmadığı için düzlüklerde vakit kaybettim"

Sergio Perez, antrenman turlarının ardından ilk beşe girecek gibi görünüyordu ancak sıralama turlarında altıncı en iyi dereceyi yaptı.

İki Mercedes ve iki Red Bull'a ek olarak McLaren'dan Lando Norris'e geçilen Perez, genel olarak hava koridoru eksikliği çektiğini ve bu yüzden düzlüklerde vakit kaybettiğini belirtti.

Perez, "Sanırım Q2'deki zamanımı yaptım. Q3'te daha fazla zaman bulamadım. Üçüncü bölümde herhangi bir hava koridoru yoktu. Tek başımaydım. Evet, şanssızdık. Albon ile aynı zamanı yaptım ve maalesef o daha önce yaptı, ama bunun dışında performans iyiydi."

"Son derece temiz bir tur olduğunu düşünüyorum. Pistin her kısmında iyiydi. Söylediğim gibi, sanırım düzlüklerde biraz fazla zaman kaybediyordum, çünkü önümde kimse yoktu, Q2 zamanımla karşılaştırıldığında bana gerçekten zarar verdi. Ama sanırım yarın için iyi bir yerdeyiz. Bence yarış tempomuz rekabetçi olmalı ve ilk turdan itibaren daha ileride olmayı hedeflemeliyiz.

"Aracı sürerken kendimi daha güvende hissedebiliyorum ve bu, çok fazla fark yaratıyor. Bence araç çok tutarlı. Pist çıkardığımız ilk andan itibaren tutarlıydı. Sert, hafif veya ters rüzgar fark etmeksizin tüm farklı senaryolarda iyi çalışıyor. Bu yüzden kesinlikle kendime çok güveniyorum ve özellikle yarın için güvenim tam. Bence yarış tempomuz güçlü olacak. Açıkçası yarın diğerlerinin nerede olduğu büyük bir bilinmeyen. Ama kesinlikle mücadelenin içerisindeyiz."

"Bence McLaren'ın bizimle birlikte olmalarını bekliyorduk. Sadece sıralama turlarında gerçek pozisyonumuzun ortaya çıkacağını biliyorduk. Bütün hafta sonu mücadeledeydik, ama Norris ve McLaren iyi bir tur attı. Söylediğim gibi McLaren'ın orada olmasını beklemiştik."

“Ferrari, Red Bull ve Renault, hepimiz çok yakınız. Mercedes dışında gridin geri kalanı çok yakın. Yarın lastik aşınması ilginç olacak, çünkü yarış için beklenen şartlar ve pist sıcaklığı hakkında hiçbir deneyimimiz yok."

"İyi bir yarış yapabiliriz. Bence ilk turda savaşabilir ve pozisyon kazanabiliriz. Yarın taraftarları evlerinde eğlendireceğiz."