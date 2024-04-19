Perez: "Hatam yüzünden iyi bir sonucu kaçırdık"
Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında yaptığı hata nedeniyle "iyi bir sonucu" kaçırdıklarını söylüyor.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Sergio Perez, Çin'deki sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ancak son bölümde istediği turları atamayınca geride kaldı.
Sonuç olarak altıncı olan Meksikalı pilot, cumartesi günkü sprint yarışına üçüncü çizgiden başlamak durumunda kalacak.
Seansın ardından konuşan Perez, en hızlı turunda hata yaptığını ve bunun kendisine pahalıya patladığını belirtti.
Meksikalı pilot Çin'deki sprint sıralama turlarının ardından şöyle dedi: "Evet, çok karmaşıktı."
"İyi ilk tur attım, lastikler giderek daha iyi hale geliyordu. Tüm bunlar pozitifti."
"Maalesef son turumda kızaklama yaşadım ve doğrudan dışarı gittim."
"Sıralama turlarında, sonuçların gösterdiğinden daha yüksek bir tempoya sahip olduğumuzu düşünüyorum ve bunu ortaya koyamamak tamamen benim hatamdı."
"Sprint yarışında toparlanıp iyi puanlar puan kazanmayı umuyorum."
Perez, altıncılığa rağmen kaydettiği ilerlemeden memnun.
"Olumlu olan şey, tüm koşullarda rekabetçi olmamızdı. Hızlıydık, başlangıçta çok iyi dereceler yaptık. Ne yazık ki bunu son bölümde ortaya koyamadık."
"ikinci turda trafik vardı ve üçüncü denemede pist dışına çıktım."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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