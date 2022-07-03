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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"

Sergio Perez, son sıradan gelerek ikinciliği almasının harika bir geri dönüş olduğunu ve son turlardaki mücadelenin efsane olduğunu söyledi.

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Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"
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Perez, kırmızı bayraklarla durdurulan Britanya GP'ye dördüncü sıradan başladı ve ilk turda yaşadığı temasın ardından, planlanandan çok daha erken pite gelmek zorunda kaldı.

Pitlerin ardından son sırada piste geri dönen Red Bull pilotu, dördüncü sıraya kadar tırmandı.

Ocon'un pistte durmasının ardından çıkan güvenlik aracıyla grid yeniden bir araya geldi ve Perez'e avantaj sağlamış oldu.

Perez, güvenlik aracı periyodunun ardından yarış yeniden başladığında hem Hamilton'ı hem de Leclerc'i geçerek ikinciliği aldı.

Meksikalı pilot, heyecan dolu Silverstone yarışında podyuma çıkan tek Red Bull pilotu oldu ve bu performansıyla Günün Pilotu seçildi.

Yarışın ardından konuşan Perez şunları söyledi: "Harika bir geri dönüş oldu."

"Vazgeçmedik ve zorlamaya devam ettik. Daha sonra, sona doğru fırsat geldi."

"İlk olarak, Charles ile harika mücadele ettik. Daha sonra Lewis oradaydı ve son turlar efsaneydi. Aramızda iyi bir mücadele oldu."

İlk turdaki teması hakkında konuşan Red Bull pilotu şunları ekledi: "Sıkıştım, gidecek yerim yoktu."

"Charles içerideydi ve dışarıda Max vardı. Ön kanadım oldukça kötü hasar aldı. Bu yüzden pite gelmem gerekti ve son sıraya düştüm. Sonrasında oradan toparladım."

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