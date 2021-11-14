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Perez, Hamilton'ın yarışta yeniden aralarında olacağını düşünüyor

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Red Bull pilotu Sergio Perez, Pazar günkü yarışta Lewis Hamilton'ın aralarında olacağını düşünüyor.

Perez, Hamilton'ın yarışta yeniden aralarında olacağını düşünüyor

Sergio Perez, Brezilya Grand Prix'sinde Cumartesi günü sprint yarışını 4. sırada tamamladı. Perez, yarışa yumuşak lastikle başlayıp iki sıra yükselen Sainz'dan daha iyi bir tempoya sahip olsa da, İspanyol sürücüyü düzlüklerde geçemedi.

Red Bull pilotu, Sainz ile mücadelesi üzerine, "Kesinlikle geçebileceğimi düşündüm. Daha fazla risk alabilirdim ancak bunların sprint yarışına uygun olduğunu düşünmüyorum."

"Bence yumuşak lastikler Sainz'a iyi bir start sağladı ve aşınma da iyi görünüyordu. Bence takım olarak yumuşak lastiklerin ne kadar iyi dayandığına şaşırdık."

Perez, sprint yarışları hakkında, "Bence çok eğlenceli değiller. Esas olarak hayranlar için yapıldığını düşünüyorum. Bu yüzden eğer onlar hoşlanıyorlarsa, o zaman iyi. Ancak sprint yarışlarından özellikle keyif almıyorum."

"Pek fazla aksiyon olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla geçiş yok ya da çok fazla değişmiyor. Sprint yarışında çok fazla risk alamazsınız çünkü ciddi şekilde etkilenebilirsiniz. Burada insanları geçmeye çalışmak, gerçek yarış gibi değil. Neredeyse hiçbir şey kazanamazsınız ama çok şey kaybedebilirsiniz." dedi.

Sprint yarışına gridin en arkasından başlayan Hamilton, yarışı Perez'in arkasında beşinci sırada tamamladı.

Perez, Hamilton'ın yükselişi hakkında, "Gösterdiği ilerlemeyi görünce oldukça şaşırdım. Hızı şahaneydi."

"Bence Lewis'in düzlüklerdeki hızı şahane. Bazı hamlelerini gördüm, Norris'in ne kadar arkasında olduğunu görmek etkileyiciydi. Çok iyi yarıştı." dedi.

Hamilton'ın grid cezasına rağmen Pazar günkü yarışta bir tehdit oluşturup oluşturmayacağı sorusuna ise, "Bence er ya da geç yetişecek ve yarınki yarışta aramızda olacak."

"Yarın her şey olabilir. Daha agresif olabilirim ve risk alabilirim. Carlos'u geçmeyi ve yukarıda olmayı umuyorum." cevabını verdi.

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