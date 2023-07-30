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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Perez, Hamilton'ın "acele ettiğini" düşünüyor

Sergio Perez, Cumartesi günü Spa'da yapılan sprint yarışında Lewis Hamilton'ın kendisini geçmeye çalışırken acele ettiğini iddia etti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523

Hamilton, Stavelot'a doğru gelirken Meksikalı pilotu geçmeye çalışmış fakat sol ön tekerleği, Red Bull pilotunun sidepoduna çarpmıştı.

Dış akşam ve taban hasarı nedeniyle yarış dışı kalan Perez epey mutsuzdu ve inceleme sonrası Hamilton'a 5 saniye zaman cezası verildi.

Mercedes tarafı cezayı ağır bulsa da, Perez Hamilton'ın hatalı olduğu konusu netti.

Motorsport.com'a konuşan Perez, "Bugün yarıştan çekilmek zorunda kalmak ve puan fırsatlarını kaçırmak üzücüydü."

"Lewis'in teması nedeniyle araçta büyük hasar oluştu."

"Aracın sağ tarafının tamamını götürdü. Taban ve sidepoda hasar verdi, bu yüzden benim için her şey bitti. O andan itibaren  çok fazla yol tutuş kaybettik."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sanırım acelesi vardı. Bugün herkes geçiş yapmak için acele ediyordu. Yarış gerçekten çok kısa. Bu yüzden risk almak zorundasınız ama yarışımın onun tarafından mahvedilmesi hoş değil."

"Bence yol tutuş kaybetti ve aracını durduramadı. Sonrasında da yanıma gelerek tabana hasar verdi. Bu çok talihsiz bir olaydı."

"Sonuç olarak bugün birkaç puan kaybettik ama yarını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi

Perez sprint yarışında muhtemel bir podyumu kaçırdığını belirtiyor.

"Her şey harika görünüyordu. Takım yükselmek için harika bir strateji uygulamıştı."

"Güvenlik aracı piste girmeden hemen önce Gasly'yi geçmek üzereydik. Her şey iyi görünüyordu... Fakat yapacak bir şey yok."

Perez üçüncü başlayacağı pazar günkü yarışta iyi bir sonuç almayı istiyor.

"Kesinlikle iyi bir sonuca ihtiyacım var. Yarın güçlü bir sonuç almak istiyorum ve ana hedefim bu olacak."

"Yarın aracın ne durumda olacağını göreceğiz. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım bugün kaybettiğimiz puanları geri kazanabiliriz."

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