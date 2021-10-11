Perez: "Hamilton, Türkiye'deki mücadelede beni 'en zayıf anımda' yakaladı"

Hamilton, sıralama turlarını ilk sırada tamamlamasına rağmen, motor cezası nedeniyle Türkiye GP'ye 11. başladı ve ilk turların ardından yükselme mücadelesi verdi. Beşinciliğe çıkmasının ardından Perez'le arayı kapatan ve rakibinin ardına gelen Hamilton, Meksikalı pilotla mücadele etmeye başladı.

İkili, tekerlek tekerleğe verdikleri savaşın ardından start düzlüğünde yan yana geldiler ve Hamilton öne geçmiş gibi görünse de, Meksikalı pilot yerini korumayı sürdürdü.

O noktada lastikleriyle boğuşan Perez birkaç tur sonra pite girdi ve yeni set lastiklere geçti. Yarışın ardından konuşan Perez, lastiklerinde yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, Hamilton'ın kendisini "en zayıf anında" yakaladığını söylüyor.

Perez, "O noktada mücadele benim için çok yoğundu, çünkü Lewis kendi açımdan yarışımın en zayıf anında beni yakaladı. O noktada lastiklerde çok fazla zorluk çekiyordum."

"Yarışın ilk bölümü, özellikle sonlara doğru benim için çok zordu ve Lewis oldukça hızlı sürüyordu. Bence o noktada pistteki en hızlı isimdi ve o noktada onu geride tutmak oldukça zordu."

"İyi bir mücadeleye giriştik ve hatta pit girişindeki dubadan kaçınmam bile gerekti. Fakat genel olarak iyi bir savaştı ve önde kalmayı başardım." dedi.

Perez'in Hamilton'ı ardında tutması, Red Bull'dan takım arkadaşı Max Verstappen'in yedi kez dünya şampiyonu ile verdiği şampiyonluk savaşı için epey değerliydi.

Sonunda Hamilton beşinci olurken, Perez üçüncü oldu ve podyuma çıktı. Böylelikle Meksikalı pilot, Fransa Grand Prix'sinden bu yana ilk podyumunu yakaladı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Dokuz yarış aradan sonra ilk üçe girmesinin ardından bir rahatlama yaşayıp yaşamadığı sorusuna yanıt veren Perez, son yarışlarda şanssızlık yaşamasaydı, bu podyumun çok daha erken gelebileceği belirtti.

"Açık konuşmak gerekirse son birkaç yarışta çok şanssızdım. Monza'da podyuma çıktım ama cezam vardı. Rusya'da son üç tura kadar podyumdaydım."

"Yani pek çok yarışta gelebilirdi fakat bunu özellikle bugünkü gibi bir yarışta başarmak oldukça güzel. Çünkü bugün araçta rahat değildim ve Mercedes ile savaşacak hıza sahip değildik."

Sıralama turlarının son bölümünde tek bir lastik seti kaldığı için zorluk yaşayan Perez, performans anlamında önemli bir virajı döndüğünü düşünüyor.

Perez, "Bütün hafta sonu çok daha rekabetçiydim."

"Sıralama turlarını bunu pek fazla gösterme fırsatı bulamadık çünkü strateji anlamında çok agresiftik ve bu da sıralama turlarında yumuşak lastiklerle geride kalmamıza neden oldu."

"Bence elimizdeki o birkaç ondalığa ihtiyacımız vardı çünkü hafta sonu boyunca iyi bir tempomuz vardı ve eminim çok daha iyi pozisyonlar elde edebilirdik."

"Şimdi aracı çok daha iyi anlıyorum ve her geçen gün daha iyi hissettiriyor." dedi.