Perez: "Hamilton, sıralamalarda 'dokunulmaz' gibiydi"

Kendi evindeki Meksika GP'sinde üçüncülüğü alarak üst üste üçüncü podyumunu alarak Brezilya'ya gelen Perez, sprint yarış için yapılan sıralamaları dördüncü sırada tamamladı.

Aracın hissiyatı hakkındaki soruları yanıtlayan Perez şunları söyledi: "Biraz karışıktı çünkü ilk sıralama seansında iki set lastik kullanmamız gerekti ve bunu analiz etmemiz gerekiyor. Sıralamalara geride başladık ancak deniyorduk, bence pist biraz soğudu ve son tura kadar koşulları iyi okuyamadık."

"Ne yazık ki biraz daha önde olmak için gereken yarım onda saniyeyi yakalayamadık ancak umuyorum ki yarınki sprint yarışında daha iyi bir performans gösteririz."

Mercedes ile Hamilton, Cuma günü yapılan seansların tamamında liderliği almayı başardı ve Amerika ile Meksika'da galibiyeti kaçırmasının ardından hafta sonuna güçlü bir performansla başladı.

Alman takımın temposunun bir sürpriz yaratıp yaratmadığı hakkında konuşan Perez, "Bence yeni motorları gayet iyi bir şekilde çalışıyor, Lewis bugün dokunulmazdı bu nedenle yarın neler olacak göreceğiz." dedi.

Sprint ve ana yarış için iyi bir araçları olup olmadığı sorusuna ise Perez, "Evet, sanırım iyi bir noktada olabiliriz, yarın iyi bir durumda olmamız gerekiyor." yanıtını verdi.