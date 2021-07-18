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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''

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Sergio Perez, takım arkadaşı Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın yaptığı kazada, İngiliz pilotun sınırda olduğunu düşündüğünü belirtti.

Perez: ''Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı''

Sergio Perez, Formula 1'de ilk kez denenen sprint sıralama yarışı formatı kullanılan hafta sonunu çok iyi geçirmedi.

Dün yapılan sprint sıralama yarışında attığı spin nedeniyle gridin sonuna düşen Meksikalı pilot, 17 turluk yarıştan çekilmek zorunda kaldı ve bugünkü Britanya Grand Prix'sine ise pit yolundan başladı.

Meksikalı pilotun takım arkadaşı ise, Hamilton'la birlikte birinci turda liderlik savaşı verirken kaza yaptı ve bariyerlere yükse hızla çarptı.

Kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan Verstappen'in yarışı sonlanmış oldu ve Hamilton ise 10 saniye ceza aldı.

Perez, takım arkadaşı için olaylı geçen yarışı, yaptığı 3 pit stop sonrasında 16. sırada tamamlayabildi ancak Hamilton'ın eline aldığı en hızlı tur puanını, İngiliz pilottan geri almayı başardı ve böylelikle Mercedes sürücüsü günü 25 puanla kapatmış oldu.

Ziggo Sport'a konuşan Perez, zor bir hafta sonu geçirdiğini onayladı ve şu ifadeleri kullandı: ''Bugün kesinlikle zordu. Takım için kötü bir gündü ve aslında tüm hafta sonu kötüydü. Bir sonraki yarışa daha güçlü gelmek istiyorum.''

Bir sonraki yarış Macaristan'da yapılacak ve Perez yarış hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Normalde savaşacağımız pozisyonlar için savaşmaya geri dönmeliyiz.''

Meksikalı pilot aynı zamanda takım arkadaşının kazası hakkında da yorum yaptı.

''Kazayı izledim ve Max'ın iyi olmasına çok mutluyum, bugün en önemli şey onun iyi olması.''

''Bence Hamilton'ın hamlesi sınırdaydı, çok yakın bir mücadele veriyorlardı.''

''Çok talihsiz oldu çünkü kaza çok yüksek hızda gerçekleşti. Önemli olan şey Max'ın iyi olması.''

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